"No hay que morir de amor, hay que vivir con amor", el mensaje de los pregoneros Gaizka Urresti y Elisa Múgica en Teruel

Los productores de cine Gaizka Urresti y Elisa Múgica, cuya última película, ‘Terapia de parejas’, ha sido rodada en gran parte en Teruel y estrenada recientemente en esta misma ciudad, han sido los encargados este viernes de pronunciar el pregón de las Bodas de Isabel de Segura.

Frente a la idealización que en el siglo XIII se tenía del amor, ambos han defendido "el amor sano" como base de la felicidad y la salud mental. "No hay que morir de amor; hay que vivir con amor", ha proclamado Urresti, para quien las 28 ediciones de la recreación amantista "avalan" la aspiración de Teruel de ser la ciudad del amor.

Múgica ha aconsejado, contrariamente a lo que hizo Isabel, abrazar, besar y decir a los seres amados cuánto los queremos, en vida y no cuando llega la inevitable muerte. "Tenemos que aprender de Isabel y Diego y no dejar nada en el tintero, hablar de las cosas cuando estamos vivos y no dejarnos vencer por convencionalismos". La cineasta ha reclamado que las personas del entorno de los enamorados "les arropen y les ayuden a hacer crecer el amor".

"El amor no es posesión ni celos, es algo que nos hace mejores", ha dicho Elisa Múgica al publico. "Estar aquí en Las Bodas es representar a una comunidad de seres humanos que son más fuertes y mejores juntos y ensalzar algo que es el amor consentido", ha dicho la cineasta y psicóloga.

El pregón ha sido leído desde el balcón del Ayuntamiento de Teruel ante cientos de personas que se habían congregado en la plaza de la Catedral para asistir a este acto. Urresti ha reivindicado Teruel como sitio de rodaje cinematográfico y ha explicado que el cine en el siglo XXI ha relevado a trovadores y juglares medievales en su papel de contar historias.