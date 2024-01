El turolense Florencio Roselló, ordenado como nuevo arzobispo de Pamplona

El mercedario turolense Florencio Roselló, nacido en la localidad bajoaragonesa de Alcorisa a la que regresa casi todos los veranos, es desde este sábado el nuevo arzobispo de Pamplona. La ceremonia de ordenación se ha celebrado en la catedral de la capital navarra y ha tenido como consagrante principal a otro turolense, el arzobispo de Barcelona y presidente de la Conferencia Episcopal Española, Juan José Omella, natural de Cretas.

Más de 50 vecinos de Alcorisa, además de los cuatro frailes mercedarios que habitan el monasterio de Nuestra Señora del Olivar de Estercuel han viajado en un autobús hasta Pamplona para ver la ordenación y felicitar personalmente a Roselló. Han encabezado la expedición el alcalde de la localidad turolense, Miguel Iranzo, y el párroco de la misma, Juan Pablo Ferrer.

Roselló, rodeado de vecinos de Alcorisa tras haber sido ordenado como arzobispo de Pamplona. Heraldo

Roselló, en sus palabras de agradecimiento al finalizar la celebración, ha afirmado que la Catedral de Pamplona le hacía "sentir en casa". "Esta es la Iglesia que quiero y que sueño; la Iglesia que igual vive su fe en una cárcel, en un caserío, en la catedral, en una parroquia o en un convento", ha agregado el nuevo arzobispo de Pamplona, según ha informado la agencia Europa Press.

"Nunca imaginé estar aquí"

Florencio Roselló ha deseado "que nadie en nuestra Iglesia se sienta discriminado y fuera de lugar". "Nadie por su origen, por su lengua, por su sexo, por su ideología política, por pensar diferente, puede quedar al margen de la Iglesia", ha subrayado. "Me presento como el enviado del Señor. Nunca, ni en el más remoto de mis sueños, me imaginé estar aquí y ahora", ha expresado en otro momento de su alocución.

En su discurso ha tenido palabras de agradecimiento para sus difuntos padres, sus hermanos, la orden de la Merced y su pueblo, Alcorisa. Al terminar la ceremonia, ha llamado a los vecinos de esta localidad que se habían desplazado a Pamplona para hacerse con ellos la primera foto de familia de la jornada.

El nuevo arzobispo de Pamplona, flanqueado por el arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, y el alcalde de Alcorisa, Miguel Iranzo. Heraldo

La homilía ha sido pronunciada por Juan José Omella, quien ha aconsejado a Roselló que no olvide "que eres arzobispo de todos los habitantes de esta Archidiócesis de Pamplona y Tudela, no solo de los católicos. No te dejes encerrar en las preocupaciones internas de la Iglesia, sino escucha atentamente los anhelos de nuestra sociedad, en particular, el clamor de los más pobres".

"Ha sido muy emotiva"

El alcalde de Alcorisa, Miguel Iranzo, ha manifestado que la ceremonia de ordenación de Florencio Roselló como arzobispo de Pamplona ha sido "muy bonita y emotiva". "El coro ha estado magnífico y la Catedral tenía un aspecto precioso", ha dicho. Ha expresado también su orgullo porque un vecino de la localidad sea ahora el representante de la Iglesia en Navarra. "Nos hemos dado un buen madrugón para venir, porque hemos salido de Alcorisa a las 5.30, pero ha valido la pena", ha señalado Iranzo.

Entre el público que ha acudido a la ceremonia han estado presentes algunos presos, pues Roselló trabajó en parroquias de la provincia de Castellón y desarrollaba la labor de visitar las cárceles.

El próximo 11 de febrero a las 17.00, Florencio Roselló celebrará en Alcorisa una misa pontifical acompañado de otros sacerdotes y del obispo de la Diócesis de Teruel y Albarracín, José Antonio Satué.