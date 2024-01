Los turolenses reciben a los Reyes Magos con un gran cohete y vestidos de astronautas

Los turolenses han lanzado este viernes un mensaje muy claro a sus Majestades de Oriente. Para este año quieren otro cohete como el Miura 1, cuyos motores, ensayados en el aeropuerto, hicieron hace pocos meses que su lanzamiento fuera un éxito y que ahora se asocie el nombre de la ciudad a la carrera espacial. Por eso, buena parte del protagonismo de la cabalgata que ha acompañado a los Reyes Magos se la ha llevado una gran astronave de siete metros de longitud que ha desfilado anclada a un camión Ebro C-150 de 55 años de antigüedad y que ha sido muy aplaudida por el público.

Del cohete, cuyo autor ha sido Nacho Gómez, salía un cordón que unía a la nave la figura de un cosmonauta hinchable que flotaba en el espacio. Por si el contenido de esta carta a los Reyes Magos desde Teruel no hubiese quedado claro, decenas de jóvenes han participado en la comitiva vestidos de astronautas.

Muchos participantes se han disfrazado de astronautas. Javier Escriche

En realidad, la conquista del espacio ha sido el sello de toda la Navidad turolense. El árbol plantado en la plaza del Torico está decorado con planetas y estrellas de cartulina con pintura fosforescente y esta tarde ha sido la plaza de la Cultura, presidida por columpios con forma de nave espacial, el lugar que primero han visitado Melchor, Gaspar y Baltasar al llegar a Teruel, por lo que se supone que han captado la misiva.

La ciudad se ha volcado con sus majestades de Oriente. Más de 1.500 personas han acompañado a la cabalgata real, integrada por 11 carrozas, 35 vehículos y 55 grupos, cinco de los cuales han desfilado a pie. En total, se han repartido tres toneladas de caramelos, 25 kilos de piruletas, 60 kilos de carbón dulce y miles de pequeños regalos. La comitiva ha llenado la ciudad de magia e ilusión durante toda la tarde, pese al frío reinante y al aguanieve que ha empezado a caer a partir de las 19.30.

Una de las carrozas de la cabalgata de Teruel. Javier Escriche

Pero los participantes han desafiado sin miedo a las inclemencias del tiempo. Más de cien niños y jóvenes, alumnos de la academia de baile Marta Dance Factory, no han dejado ni por un momento de danzar desarrollando dinámicas coreografías al ritmo de la música. También las bailarinas de la escuela de ballet Las Torres han mostrado al público su baile artístico a pie de calle mientras, a pocos metros de ellas, una exótica batukada llenaba el aire de sonidos de percusión traídos directamente del corazón de África.

Sonrisas y caramelos

Cada una de las carrozas ha brillado por sí sola con luces de múltiples colores, especialmente las tres que ocupaban los Reyes Magos. A su paso, los niños gritaban con todas sus fuerzas los nombres de sus majestades para captar su atención, algo que conseguían, pues Melchor, Gaspar y Baltasar no han dejado de sonreír y arrojar caramelos a los más pequeños.

La cultura africana también ha estado presente en el desfile Javier Escriche

"Este año me he portado muy bien y por eso espero que me dejen en el balcón todo lo que he pedido", ha afirmado Inés, de cinco años. Al lado, su hermano, unos tres años mayor que ella, ponía en duda tan buena conducta, pero la pequeña no ha interrumpido su discurso ni un segundo. "Quiero, sobre todo, una muñeca que lleva chupete y va en un carrito", ha subrayado. Enzo, de cuatro años, miraba embelesado a Sus Majestades de Oriente. "He pedido a Gaspar, mi preferido, un tractor y unos juegos de mesa", ha dicho.

Sin embargo, en las cartas de los niños turolenses recibidas por los Reyes Magos predominan los juguetes electrónicos y los videojuegos. Así lo anunció Melchor instantes antes de subirse a su carroza para empezar a recorrer las principales calles de la ciudad. Baltasar, por su parte, advirtió de que en su saco llevaba también carbón, "pero muy poco", tranquilizó.

Personajes de cuento en el desfile real de Alcañiz

Tres compañías de teatro contratadas por el Ayuntamiento han sido las encargadas de llenar de fantasía e ilusión la cabalgata de los Reyes Magos en Alcañiz. Los actores se han disfrazado de animales y personajes de cuento y han desfilado por las principales calles de la ciudad transformándolas en un escenario mágico.

Desde media tarde, cientos de niños esperaban impacientes la llegada de Melchor, Gaspar y Baltasar en la Avenida de Aragón, la principal arteria de Alcañiz que en estas fechas se convierte en la mejor pasarela para las carrozas que acompañan a los Reyes Magos. Una de ellas ha acaparado protagonismo al presentar un caballo articulado de gran tamaño que parecía volar, pero también ha llamado la atención el Arca de Noé que ha preparado una de las asociaciones participantes.

Por su parte, los numerosos miembros del Grupo Scout de la localidad se han calzado unos zancos y, disfrazados, han recreado a multitud de personajes de fantasía que han hecho las delicias de los más pequeños.

Como es habitual, la visita de los Reyes Magos a Alcañiz ha terminado en la Plaza de España, donde sus Majestades de Oriente han escuchado uno por uno a todos los niños que han querido comunicarles personalmente el contenido de su carta. Al igual que ha ocurrido en la capital, el frío ha sido otro de los invitados de la cabalgata de Alcañiz, si bien no ha logrado mermar la afluencia de gente a este acto que las distintas asociaciones de la ciudad llevaban preparando con todo el cariño desde hacía semanas.

A Utrillas, en una locomotora de vapor

En Utrillas, los Reyes Magos de Oriente han llegado a la localidad en una locomotora de vapor del año 1903. La máquina, que se usó durante décadas para transportar carbón obtenido por la histórica empresa Minas y Ferrocarriles de Utrillas, ha sido restaurada y ahora se ha convertido en un símbolo del municipio. El Ayuntamiento ha querido así homenajear a Melchor, Gaspar y Baltasar en su viaje a las Cuencas Mineras turolenses para repartir regalos a los niños.

Una vez que el tren se ha detenido en la estación del Parque Temático de la Minería, los Reyes han subido a sus carrozas para recorrer la localidad.