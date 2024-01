Los Reyes rinden homenaje a los cuentos en Huesca: "Este año, nada de carbón"

Los Reyes Magos han llegado a Huesca este viernes por la tarde después sortear en los Pirineos una nevada y soportando temperaturas cercanas a los cero grados. En la ciudad les esperaba una plaza de Navarra abarrotada de niños. "Este año nada de carbón, si acaso para algún adulto", han prometido Melchor, Gaspar y Baltasar.

La cabalgata se ha convertido en un homenaje a la fantasía a través de los cuentos, una fiesta rematada por un espectáculo de luz y sonido en la que no ha faltado el villancico 'Ya vienen los Reyes Magos', coreado por miles de voces, con su reinterpretación del famoso 'Huesca ya se ve'. La fachada del Casino ha sido el telón de fondo donde se han proyectado unas imágenes llenas de color e imaginación que han dejado boquiabiertos a los asistentes.

El desfile ha partido a las 18.00 de la avenida Monreal para recorrer el Coso y los Porches de Galicia hasta la plaza de Navarra, con 250 participantes. La Banda de Música ha abierto la cabalgata, seguida de los grupos de zanquistas vestidos de duendes y magos, el Club Patín con sus muñecos de nieve, el Club Roller Dream, clubes parroquiales, Ymca y Osca Roller, antes de dar paso a las carrozas con las mairalesas de los barrios y las peñas y, por último, a las tres carrozas reales.

La compañía Lagarto, lagarto se ha hecho cargo de la parte artística y se ha encargado de entretener a los niños en la plaza de Navarra hasta la llegada de Sus Majestades. El grupo de teatro Viridiana también ha puesto su sello en la fiesta, lo mismo que la empresa Rampa, artífice de la parte técnica.

Por el escenario han desfilado Pinocho, Blancanieves o los Tres Cerditos, que han pedido como regalo una casa de ladrillos. Y hasta Don Quijote, que en su carta rogaba que le trajeran 200 libros de caballería. Y todo ello amenizado con la música de los Lambreños y la voz de Erika, la cantante de la Orquesta Manacor.

En la plaza de Navarra ha esperado pacientemente en primera fila detrás de las vallas Alan, de 10 años, "muy ilusionado" por ver de cerca a los Reyes. También ha podido estar junto a ellos Javier, de 12, que subido a los zancos y vestido de mago ha asegurado que lo que más le ha gustado de desfilar por el Coso ha sido "que me pueda ver toda Huesca". Lo mismo que Ixeia, de 10 años, otra de las participantes, esta sobre patines. Inés, de 6 años, contaba las horas que quedaban para la llegada de los Reyes "porque me he pedido una muñeca y yo creo que me la traerán", decía esperanzada.

Melchor, Gaspar y Baltasar han llegado sobre las 19.00 al Casino precedidos por los heraldos a caballo y los correos reales. Antes de subir al balcón, han paseado por la alfombra roja, donde han sido entrevistados por los periodistas. "Los niños tienen que portarse tan bien como este año, escuchar más a sus padres y jugar menos con la tablet, y sobre todo lo que más nos gusta a los Reyes es que compartan los regalos que les traemos", ha declarado Melchor.

Gaspar se ha mostrado emocionado del ambiente en la calle. "Es una gozada pasear por el Coso viendo tantos niños con tanta ilusión", ha añadido. También ha aludido a que la multitudinaria presencia en la calle es una señal de que la ciudad este 2014 ha superado por primera vez la barrera de los 55.000 habitantes. Y por su parte Baltasar ha dejado claro que este año "no hay nada de carbón para los niños, y si hay carbón será para los mayores, que deben hacerles más caso".

Ya desde el balcón, y antes de los fuegos artificiales que han rematado la fiesta, han dirigido su mensaje oficial a los más pequeños, acordándose en primer lugar de los que están enfermos y no han podido acudir a la plaza. Como es habitual, han hecho renovar las promesas: escuchar a los padres y profesores, tratar con cariño y respeto a los compañeros, proteger a los niños más débiles de los abusones, intentar no pelear, comerse todo del plato, compartir juegos con los que llegan de fuera y aún no tienen amigos y acordarse de los niños pobres que pasan hambre y sufren la guerra.