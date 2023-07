El Salud, condenado a pagar 45.000 euros a tres médicos de Utrillas por exceso de trabajo

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Teruel ha condenado al Gobierno de Aragón a indemnizar a tres médicos de Utrillas con 15.000 euros a cada uno por los daños morales que han sufrido al tener que asumir un exceso de trabajo sin apenas descansos debido a la falta de facultativos en el centro de salud comarcal de la localidad.

Este ambulatorio tiene una plantilla de 12 profesionales, pero faltan siete: un médico de Atención Primaria, cinco de Atención Continuada –se ocupan de las guardias de fines de semana y festivos– y un pediatra. Ante esta situación, hay facultativos que han llegado a realizar en una semana más de 120 horas de trabajo para poder atender a todos los pacientes.

En el juicio por esta causa, celebrado el pasado 5 de julio, se expuso que la escasez de personal hace que los médicos tengan que asumir las vacaciones, consultas y guardias de otros compañeros, realizando hasta tres guardias a la semana de entre 15 y 17 horas seguidas y doblando turnos de lunes a jueves, además de las 37 horas de trabajo semanal habituales.

La jueza de lo Contencioso Administrativo de Teruel, Elena Alcalde, considera que el Salud ha incumplido sus obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales y ha omitido la adopción de medidas correctoras contempladas en un informe técnico que fue realizado en septiembre de 2022 así como el requerimiento de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social.

En su sentencia, Alcalde considera probado que el centro de salud de Utrillas tiene una elevada carga asistencial, mayor en época estival, debido, en parte, a la dispersión geográfica, con 13 núcleos de población adscritos a los que tienen que desplazarse los médicos a diario.

El fallo señala que la DGA debe adecuar los recursos humanos a las necesidades del centro de salud, ya sea con la contratación de personal o reorganizando los recursos disponibles y subraya que, si bien la Administración no ha estado del todo impasible, su actuación ha sido insuficiente para que los médicos pudieran cumplir la normativa en materia de descansos y jornada.

Destaca la sentencia que la Administración se escuda en que no hay efectivos en Bolsa para contratar y "no se molesta mucho más en conseguir esas contrataciones". La magistrada advierte de que con la reorganización de los recursos humanos existentes no se consigue adecuar la plantilla a las necesidades asistenciales y añade que los facultativos de Atención Primaria no están obligados a asumir la tarea de los médicos de Atención Continuada, al ser este otro puesto de trabajo.

Entre otras medidas, el Salud acordó que un solo médico –en lugar de dos– atendiera las guardias y modificar la periodicidad de consultas de las poblaciones. Buscó profesionales de otras zonas que pudieran realizar algunas guardias de fin de semana y cubrió la plaza de pediatra cuando fue posible.

El documento recoge que la DGA no ha tenido una actividad preventiva, lo que ha provocado un riesgo grave y cierto de causar un daño para la salud de los médicos, que se ha materializado en el trastorno ansioso-depresivo que padece uno de los demandantes. La jueza estima que la Administración debe solucionar el problema "desde la raíz", con "auténticas medidas estructurales que incentiven a los médicos a trabajar en el medio rural".

"¿Si no cuidamos la salud de nuestros médicos, quién cuidará de la nuestra?"

Añade la jueza que el personal que sí trabaja en los pueblos no puede sufrir las consecuencias derivadas de la dificultad para encontrar facultativos y que existiendo escasez de médicos "lo más razonable es cuidarlos". "¿Si no cuidamos la salud de nuestros facultativos, quién cuidará de nuestra salud?", se pregunta la magistrada.

"Regalo el dinero"

Uno de los médicos demandantes, Luis Fernando Marín, ha mostrado su satisfacción por el fallo judicial. Al igual que los otros dos reclamantes, pedía inicialmente una indemnización de 24.000 euros, pero ha afirmado no importarle la rebaja aplicada por la jueza. "Regalo el dinero, lo importante es que se cubran los puestos de trabajo y no vale decir que no se encuentran; hay que buscarlos", afirmó. Marín vaticinó que otros facultativos reclamarán a partir de ahora por la sobrecarga de trabajo.