Denuncian en Teruel la desactivación de ambulancias por falta de personal

Los trabajadores del transporte sanitario urgente en Teruel han denunciado este lunes que en los últimos días han sido desactivadas algunas ambulancias de Soporte Vital Básico (SVB) al no haber personal para cubrir los turnos. Afirman que los pasados 1 y 2 de julio los vehículos de Valderrobres, Cantavieja, Alcorisa y Andorra no estuvieron operativos todo el tiempo estipulado al no llegar el relevo.

La plantilla señala que, además, los días 2 y 3 de julio las ambulancias SVB de Valderrobres, Calamocha, Utrillas y Albarracín estuvieron dotadas con un solo técnico sanitario en lugar de los dos fijados por la normativa. Las mismas fuentes advierten de que en verano la población del medio rural se multiplica y los vehículos sanitarios son aún más necesarios. "La población pierde servicios y la Administración no está haciendo nada por solucionarlo", denuncian los trabajadores.

El Servicio Aragonés de Salud y la Unidad de Emergencias 061 han convocado este martes a una reunión urgente a la empresa concesionaria del transporte sanitario, Ambulancias Tenorio, para "aclarar" las incidencias producidas en los últimos días "ante las bajas imprevistas de varios trabajadores", señala la DGA en una nota.

Desde la DGA destacan que los problemas han afectado de forma parcial o total a una decena de vehículos en todo Aragón, sin que el 061 tenga conocimiento de que haya habido incidencias para los pacientes.

En el mismo comunicado, el Gobierno de Aragón recuerda que es la empresa concesionaria quien debe asegurar que se cumplan las condiciones establecidas en el pliego y que, de no ser así, "la empresa podrá ser sancionada por las penalidades previstas por el mismo".