Los centros de salud se reorganizan para ofrecer asistencia ante la falta de médicos

Los centros de salud se reorganizan en verano para ofrecer asistencia a su población adaptando la plantilla disponible en cada momento a la necesidad de garantizar la atención ante la falta de profesionales por las vacaciones del personal y los puestos que no se han cubierto, sobre todo en el medio rural.

Los principales problemas se concentran en la Atención Continuada, la asistencia de los centros fuera del horario habitual, es decir, de 17.00 a 8.00, los fines de semana y festivos. La falta de sustitutos para cubrir a los facultativos durante los periodos vacacionales obliga a los médicos con jornada ordinaria a asumir la Continuada, alargando jornadas, modificando sus vacaciones (15 días están a disposición de la organización) o doblando turnos.

Javier Marzo, director de Atención Primaria y Hospitales del Salud, reconoció que "en los centros hacen planes de contingencia", en un escenario de falta de profesionales. "Habrá que reordenar" los recursos, dijo. La falta de sustitutos llega a todos los centros, pero los rurales, donde se concentran los problemas, "tienen cierta prioridad para cubrir las vacantes".

Puso como ejemplo Utrillas, en Teruel, para centralizar las consultas en los núcleos grandes: "Vamos a contar con la colaboración de los alcaldes para ese transporte de los pacientes". En el medio rural, hay consultorios locales en los que se reducen los días u horas de atención médica, por lo que los pacientes tienen que desplazarse al centro de salud si requieren una consulta. "Se trata de intentar cuadrar el círculo, que siempre es complicado", por la limitación de los medios humanos. "No esperamos tener mayores problemas, aunque incidencias va a haber", sobre todo en agosto, cuando aumenta el número de residentes en los pueblos. "La Atención Continuada se va a mantener en los centros, en las cabeceras, y la ordinaria seguramente habrá que replantearla, reducir horarios en los consultorios", afirma: "

Situación en Utrillas

La centralización de las consultas médicas en los pueblos más grandes del área de salud de Utrillas ha generado malestar entre los alcaldes de los municipios que se quedan sin servicio.

Uno de ellos es Óscar Pérez, regidor de Cañizar del Olivar (100 vecinos), quien consideró que el plan les ha sido "impuesto" y reclamó que el médico vuelva a pasar consulta "si no dos veces por semana como antes, al menos una". Desde primeros de julio y hasta septiembre, los vecinos de Palomar de Arroyos, Cañizar del Olivar y Torre de las Arcas tienen que desplazarse a Castel de Cabra para ser atendidos por el médico. En la misma situación están los habitantes de Vivel del Río, Segura de Baños, Fuenferrada, Torrecilla del Rebollar, La Hoz de la Vieja y Villanueva del Rebollar, que acuden a Martín del Río.

Óscar Pérez señaló que en la última reunión del Consejo de Salud -un órgano que reúne a médicos y ciudadanos- se acordó que los Ayuntamientos se ocuparían de organizar un sistema de transporte para que los vecinos pudieran acudir a la consulta del médico, pero él no comparte esta idea. A su juicio, ahora que los pueblos están llenos de veraneantes, "no es buena idea que todos estemos yendo y viniendo en coche por la carretera, expuestos a sufrir un accidente". Afirmó que ha hablado con otros regidores de la zona y todos opinan de forma similar: "No sabemos cómo arreglar lo del transporte y no nos parece de ninguna manera la solución idónea".

La zona de salud de Utrillas solo tiene cinco de sus seis médicos de Primaria y ninguno de los cinco de Atención Continuada que le corresponden. Además, no tiene pediatra, una situación inédita que se ha agravado con la llegada del verano y la libranza de dos médicos, lo que supone que tres facultativos tienen que hacerse cargo de todo el trabajo. Uno de los médicos, Luis Fernando Marín, señaló que la solución para los pacientes es "que se habilite algún tipo de transporte comarcal". "Eso, o conseguir que vengan más profesionales", puntualiza.

El presidente en funciones de la Comarca Cuencas Mineras, José María Merino, explicó que desde hace tres años, la institución comarcal traslada a Utrillas un día por semana a los vecinos de la zona que tienen que hacerse análisis de sangre o comprar. Sin embargo, consideró que organizar un sistema de transporte para los pacientes que tienen que desplazarse a la consulta a otro pueblo "es algo que nos vendría grande".

'Desiertos médicos’

En las áreas de difícil cobertura sanitaria resulta complicado encontrar profesionales que cubran plazas disponibles. Un informe de la sección nacional de médicos jóvenes del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM) revela que implica la "incapacidad continua y permanente" de una población para acceder a los servicios de salud. Para Guillermo Viguera, vocal de Médicos Jóvenes y Empleo del Colegio de Médicos de Zaragoza, "la desertificación sanitaria constituye un problema de primer orden en Aragón". Para evitar la desertificación médica apostó por la "fidelización de los residentes, como han hecho otras comunidades, las ayudas al transporte, el acceso a la investigación y la formación".