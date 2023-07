Se derrumba un balcón en un edificio desalojado por la tormenta en Alcañiz

El Ayuntamiento de Alcañiz mantendrá a lo largo de todo este fin de semana el precinto de los números 9 y 11 de la Ronda de Belchite, inmuebles que permanecen desalojados desde la tarde de ayer como medida de precaución y seguridad tras las consecuencias de la tormenta caída este jueves en la ciudad y en todo el Bajo Aragón.

Según han informado fuentes de este consistorio turolense, 24 personas de estas dos fincas han sido realojadas, y a ellas se añaden otros cuatro vecinos residentes de otro inmueble contiguo, adyacente en la parte trasera, de menor tamaño y que ha sufrido el deslizamiento de parte de su cimentación.

"La afección de este corrimiento en este inmueble, en los adyacentes y en los desalojados en Ronda de Belchite motiva esta medida de seguridad, que seguirá vigente mientras se siga analizando por parte de los servicios técnicos, arquitectos e ingenieros municipales cuál es la situación, qué reformas deben realizarse y cómo ha de procederse con estos vecinos y con toda esta céntrica zona", señalan las mismas fuentes.

En palabras del alcalde de Alcañiz, Miguel Ángel Estevan, "lo absolutamente prioritario es la seguridad de toda esta zona, y la ayuda que precisen las trece familias que permanecen desalojadas". Cinco personas pernoctan en un hotel de la ciudad con la colaboración del Ayuntamiento, y el resto disponen de alternativa habitacional para estos días, a la espera de que se vaya aclarando la situación de los inmuebles y las reformas que deberán llevarse a cabo para garantizar la seguridad y habitabilidad de toda la zona. Mientras tanto, desde Servicios Sociales del Ayuntamiento se ha puesto en marcha un protocolo de atención y seguimiento para estas personas, con el objetivo de mantener abierto un canal de comunicación constante para todas las necesidades que vayan surgiendo.

De manera paralela, Policía Local y Bomberos en Alcañiz se han puesto también a disposición de estas familias para acompañarles cuando requieran acudir a recoger enseres, objetos o pertenencias para estos días. El primero de estos dispositivos se ha llevado a cabo precisamente este mediodía de viernes, con la presencia del alcalde alcañizano y de miembros de la Corporación municipal. "Recoger y hacer uso de medicinas, cambio de ropa… Tanto Policía Local como Bomberos me han transmitido que acompañarán las veces que sea necesario para estos vecinos", señala Miguel Ángel Estevan, que localiza en la terraza de un inmueble el entorno de la plaza del Deán el origen de este deslizamiento. “Por seguridad, hasta que no quede perfectamente certificado que no hay riesgo alguno en la zona, mantendremos este precinto. Esperaremos a los informes técnicos que se realicen para realojar lo antes posible", añade.

El alcalde de Alcañiz hace referencia expresa a la "rápida y comprometida" respuesta de la ciudadanía de Alcañiz tras una tormenta que descargó 46 litros por metro cuadrado en apenas un cuarto de hora, a alrededor de las cinco de la tarde. "Estoy muy orgulloso y agradecido de corazón como alcalde de que la gente se ha volcado, tanto empresas como particulares, para ayudar y ponerse a disposición de la ciudad. Igualmente la respuesta de los trabajadores y técnicos municipales, que enseguida se pusieron a trabajar y a disposición de los vecinos para lo que hiciera falta".

Fruto de esa colaboración fue posible la rápida reapertura del Camino del Ciprés, que quedó cortado tras el derrumbe de un muro, así como la limpieza y desbroce de ramas y restos vegetales que afectaban a la circulación de varios viales.

Afecciones en las pedanías

La tormenta descargó con fuerza en el casco urbano de Alcañiz, pero hizo estragos sobre todo en el resto del municipio, sobre todo las zonas agrícolas de las pedanías de Valmuel y Puigmoreno. "La afección es total. El cien por cien de la cosecha del melocotón de estos campos está perdida", resume Miguel Ángel Estevan, que teme incluso que las consecuencias sean peores y que las propias plantaciones estén también afectadas y perdidas. "Tememos que buena parte de los árboles estén destrozados", señala el alcalde de Alcañiz, que confirma haber contactado con Diputación de Teruel para que den apoyo en labores de limpieza y reconstrucción en estas zonas no urbanas. "Hemos solicitado ya el apoyo de toda la maquinaria de DPT, tenemos muchas afecciones en caminos y zonas de acceso y entrada, para limpiarlos lo antes posible".