El traje vaquillero, de la tradición a la novedad

Cuando faltan apenas unas horas para que comiencen las fiestas de La Vaquilla de Teruel, más esperada que nunca tras dos años suspendida por la pandemia, los turolenses se esmeran para cumplir la tradición y tener a punto este sábado su atuendo festivo oficial, en blanco, rojo y negro. Muchos se afanaban este jueves en desempolvar cajas guardadas al fondo del armario, en garajes y trasteros, para recuperar las prendas y acudir al Toque del Campanico y la Puesta del Pañuelo al Torico como manda la costumbre.

Un montón de telas rojas y blancas inundan ya los salones de los vaquilleros, que se prueban una a una las prendas de la indumentaria que les acompañará durante tres cortos, aunque muy intensos, días.

Aunque muchos son previsores, otros muchos no lo son tanto y van con retraso a la hora de hacer acopio de la vestimenta. "Lo sentimos, no nos quedan pañuelos; si hubieras venido hace una semana...". Esta era ayer una de las frases más repetidas en los comercios del Centro Histórico. Y es que en muchos casos, la intensidad con que se vive la Vaquilla hace que las prendas no resistan más de una edición. En otros, la ropa ha encogido sobremanera a fuerza de lavarla para intentar quitar las manchas de calimocho. Los dependientes de Casa Germán advierten de que el artículo más demandado este año son las casacas.

Tiempo atrás, el traje vaquillero no era más que un pantalón de tonos grisáceos, camisa blanca y gorrinera, pero con el paso del tiempo esta combinación ha evolucionado a lo que se conoce como, un "total white" con matices oscuros y colorados. Los escaparates de la ciudad de Teruel se llenan de gorrineras negras, pantalones y camisetas blancas, fajas y pañuelos rojos. El presupuesto para vestir de vaquillero no es elevado, si se visitan negocios de antaño, donde se puede obtener un conjunto perfecto por unos 40 euros.

Reclamo publicitario con la indumentaria vaquillera a las puertas de una tienda. Jorge Escudero

El paso de los años trae nuevas tendencias y los más jóvenes han desarrollado su estilo propio. Los petos se convierten en la prenda de moda, ya sea en blanco tradicional o en atrevidos colores, de los cuales el más demandado es el rojo, aunque también se verán en rosa, verde, azul, amarillo, morado; por supuesto, todos ellos con el nombre del dueño.

Parte indispensable para los peñistas es adornar su casaca con el escudo de la peña. Si antes lo hacían abuelas y madres, cada vez son más las personas que deben llevar sus parches a una modista para que vista su gorrinera negra de colores, al perder terreno, generación tras generación, la habilidad de coser.