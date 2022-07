Las comarcas del Matarraña y Teruel lideran la ocupación en el arranque estival

Las comarcas de la Comunidad de Teruel y el Matarraña lideran los niveles de ocupación durante el primer mes del verano con porcentajes que rondan el 90% los fines de semana, seguidas de la Sierra de Albarracín, Maestrazgo, Gúdar Javalambre y Bajo Aragón, según los datos que maneja el presidente de Teruel Empresarios Turísticos, Roche Murciano.

La patronal turística turolense confía en igualar los datos de afluencia de público del verano de 2021, que fue “bastante bueno”, según indicó Murciano, aunque no prevé alcanzar la cifras de 2019. El dirigente patronal confía en alcanzar las máximas ocupaciones en agosto. Siguiendo la tónica previa a la pandemia, el mes de septiembre tiende a crecer turísticamente, mientras que julio desciende. Opinó que las cifras del último año previo a la pandemia, 2019, no se alcanzarán, en parte por el retraimiento del consumo con la inflación y en particular por el encarecimiento de los combustibles.

El presidente de Teruel Empresarios Turísticos resaltó el buen comportamiento de la comarca de Teruel en julio y lo atribuyó a las fiestas del Ángel y a la disputa de la Baja Aragón del 21 al 23. Pero, sobre todo, destacó el crecimiento del Matarraña, una comarca que se ha convertido en referente en el turismo de interior con una oferta hotelera de calidad basada en establecimientos con encanto –antiguas fábricas de papel, molinos, edificios religiosos y masías–, patrimonio monumental, paisajes espectaculares y una cuidada gastronomía.

Para Roche Murciano, los hosteleros del Matarraña “hacen las cosas muy bien, con una oferta innovadora y con exclusividad”, una fórmula que atrae, además, a clientes de poder adquisitivo medio-alto. El dirigente patronal señaló que frente a un precio medio de la noche de hotel de 88 euros por cliente en el Matarraña, la cifra de Teruel baja a 56.

NOTICIAS RELACIONADAS Jaraba instala un cajero para ofrecer servicios bancarios a sus vecinos

Desde la Federación Aragonesa de Turismo Rural (Faratur) confirman que, en la provincia de Teruel, el Matarraña destaca por sus buenas expectativas, seguida del Maestrazgo, Gúdar-Javalambre y la Sierra de Albarracín. Tras una primera quincena de julio que se prevé “floja”, la segunda mitad del mes mejorará y se rondará el 100% de ocupación en agosto, al menos durante los fines de semana.

La cercanía de los grandes mercados emisores para la provincia, la Comunidad Valenciana y Cataluña, y una oferta de montaña favorece la ocupación en las comarcas orientales de la provincia. En el Maestrazgo, destaca la creciente clientela derivada de The Silent Route, un recorrido por carreteras secundarias desde la Venta de la Pintada hasta el Cuarto Pelado, en Cantavieja, que gana adeptos día a día.

Raquel Mallén, propietaria de una vivienda de turismo rural en la capital del Maestrazgo, explicó que los motoristas que circulan por The Silent Route son los responsables de que su establecimiento tenga una previsión de ocupación del 70% durante los meses de julio y agosto. Mallén precisó que se trata de unos clientes de estancias muy cortas. Pronosticó las mejores cifras de ocupación para agosto, con buenas previsiones también para septiembre, con la micología como principal atractivo.