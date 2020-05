Andorra pide al Gobierno impulsar allí la fabricación de material sanitario

El Ayuntamiento de la localidad turolense de Andorra ha solicitado a la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, que considere a la provincia de Teruel y en especial a las comarcas mineras como zonas preferentes para el desarrollo industrial en la fabricación y almacenamiento de material médico y asistencial.

Además, ha instado al Ejecutivo a instalar en el municipio la Oficina para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, dependiente del Instituto para la Transición Justa, para captar, gestionar, tramitar y administrar las inversiones propuestas para revitalizar las zonas afectadas por el fin del sector minero-eléctrico.

El alcalde de Andorra, Antonio Amador, ha explicado que estas dos medidas serían "factibles" y "muy efectivas" para evitar que el territorio quedara afectado "de manera irremediable" después de la transición energética, y ha asegurado que ayudarían frente al problema de la despoblación.

Amador ha recordado las palabras del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al afirmar que era necesario recuperar la industria de sectores estratégicos, como el sanitario, para garantizar el abastecimiento en situaciones como la que ha atravesado el país con la covid-19, y ha apelado a su compromiso con el territorio de cara a la transición ecológica para instalar allí esta producción.

Igualmente, el alcalde de Andorra ha justificado el establecimiento de la Oficina para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en la localidad para centralizar la tramitación de las líneas de ayudas que ofrecen las distintas administraciones que pretenden impulsar la industrialización del territorio, y ha señalado que esto ayudaría a que las empresas se instalaran allí.

Respecto al acuerdo para la Transición Justa en la localidad, Amador ha precisado que es importante "hacerlo bien" y ha manifestado que "no se puede hacer en un año lo que no se ha hecho en cinco", aunque ha matizado que "no se pueden demorar más los plazos" y ha detallado que, hasta que se consoliden los proyectos del "cambio real", hay que tener "un colchón".

En este sentido, ha puesto como ejemplo la construcción de parques fotovoltaicos, que podrían generar empleo en la localidad hasta que se consolidara esa transición hacia un nuevo desarrollo económico.

Unos proyectos que, ha añadido, dejarían margen de maniobra en la implantación de otros proyectos "de futuro y que diversifiquen", para lo que ha reiterado que sería importante establecer la Oficina para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.