Manuel Gimeno, portavoz de Teruel Existe: "No queremos viajar en trenes que son pura chatarra"

"El viajero no merece, de ninguna manera, estos trenes tan malos, que no reúnen garantías de seguridad". El portavoz de Teruel Existe, Manuel Gimeno, no ocultaba este lunes su enfado por una nueva avería en un tamagochi, la más reciente de una larga lista en los últimos meses y, si nadie lo remedia, la primera de las muchas que vendrán a lo largo del año que empezamos.