La lección de Ordesa contra las pintadas: "Ven y disfruta, pero evita dejar huella"

El vandalismo grafitero suele ser propio de entornos urbanos. Lo habitual es ver pintadas en las puertas de los garajes, en los bancos del parque o en las fachadas. Sin embargo, ni los paisajes de alta montaña del Pirineo se libran del incivismo que reflejan esas composiciones pictóricas que no son arte sino suciedad.

El Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido no es ajeno a esta moda indeseada de dejar la impronta. Por eso, a través de sus redes sociales ha querido lanzar un mensaje para que los excursionistas disfruten de la naturaleza sin ensuciarla, y lo ha hecho confrontando el comportamiento de algunos humanos con el de los animales.

Los habitantes de la montaña tienen una habilidad para pasar desapercibidos, señala en su comunicación, en alusión a las especies que habitan el Parque. "No es fácil detectar su presencia o reconocer sus rastros, huellas, restos de un festín, señales olfativas o el marcaje de sus territorios de campeo". Ellos evitan llamar la atención, pero hay otros, dice en referencia a las personas, que marcan su paso con otro tipo de señales: pintadas, rayas o pegatinas, en paneles indicativos, flechas direccionales y otros equipamientos del parque para dejar constancia de su presencia en el lugar.

Pegativas y pintadas en una de las señales informativas del parque. Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido

Por eso, el Parque apela a la condición de Ordesa como "espacio compartido", al que acudimos para gozar de la naturaleza" y recomienda ir a "visitarlo y disfrutarlo" al máximo, "pero siempre evitando dejar nuestra huella y marcar nuevos territorios".

El mensaje transmitido por el espacio protegido a través de las redes sociales revela un problema que, según los trabajadores de Ordesa, va a más. Cada año visitan sus 15.000 hectáreas casi 600.000 personas. "Vienen montañeros, gente con espíritu de respeto a la naturaleza, pero también otros que nunca han estado en un espacio así y que no valoran lo que hay", comenta un empleado del parque.

Las pintadas aparecen hasta en las estructuras de los puentes. Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido

Los trabajadores tienen que limpiar periódicamente los "rastros" dejados por algunos excursionistas en señales, mobiliario e incluso en estructuras como los puentes. "A veces limpiamos una señal y al cabo de unos días vuelve a haber una pintada. Alguno debe ir con un spray y deja su rastro allí donde puede". Los grafitis sobre todo aparecen en las señales informativas más grandes, y a veces para expresar su oposición a alguna norma, como la de llevar los perros atados. "Algunas las hemos tenido que cambiar porque estaban reventadas", indica la misma fuente.

Sobre el respeto al paisaje y la huella humana, el Geoparque de la Unesco Sobrarbe-Pirineos ya lanzó una campaña para denunciar algunas malas prácticas, como pintar un grafiti en una roca o hacer un grabado, algo que en el caso de las piedras no tiene vuelta atrás. Romper un trozo de una estalactita acaba con un proceso de formación gota a gota que ha durado miles de años. Lo mismo ocurre al llevarse un fósil, que fuera de su lugar ya no sirve, y además es ilegal. Por no hablar de la apertura de nuevas sendas, favoreciendo la erosión, o la moda de amontonar piedras en los hitos de orientación, que distorsionan el paisaje. Para combatir estas prácticas, dio "unas sencillas pautas" a la población en sus salidas al campo informando de lo que no se debe hacer en los entornos geológicos.