El tirón de Ordesa: los pueblos del Parque Nacional ganan más habitantes que la media de Aragón

¿Consigue un espacio protegido favorecer el desarrollo de los pueblos de su entorno o, por el contrario, la limitación de las actividades supone un freno a su economía? Es la eterna pregunta que planea sobre los 18 territorios en Aragón que tienen esta consideración, ya sean parques naturales, reservas o paisajes catalogados.

En el caso del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, el que goza de mayor protección, la curva demográfica se ha invertido y ha pasado de una pérdida poblacional del 2% en el periodo 2017-2019 a un aumento de habitantes del 5% entre 2020 y 2022, superior a la medida de la provincia (1,24%) y de la Comunidad (-0,23%). Para unos la razón es el tirón del turismo, para otros, la pandemia de la covid, que coincide con esos años, debido a la atracción hacia las zonas rurales.

El cambio se constata en el último informe de seguimiento del Parque sobre los datos socioeconómicos de su área de influencia, formada por seis municipios que ocupan una zona de 89.285 hectáreas: Bielsa, Broto, Fanlo, Puértolas, Tella-Sin y Torla-Ordesa. Dentro de las 15.696 hectáreas de máxima protección no existen núcleos de población estables.

A lo largo de ese trienio (2020-2022) el crecimiento poblacional fue positivo en todos los municipios, destacando Broto con un aumento del 7,2% y Bielsa, con el 7,1%, mientras que Tella-Sin (1,3%) y Puértolas (1,4%) fueron los que menos crecieron. El informe invita al optimismo, pero no se puede olvidar la escasa dimensión de los padrones municipales. En 2020 sumaban 1.822 habitantes y en 2022 subieron a 1.914, ganando casi cien habitantes. Broto es el de mayor censo, con 577 vecinos, 39 más; seguido de Bielsa, con 480, 32 más.

Evolución de la población en el entorno de Ordesa

El informe analiza también la presencia de extranjeros en el entorno de Ordesa, que ha experimentado un ligero incremento del 7,5 al 8%, y se sitúa por debajo de los porcentajes en la provincia (13%), Aragón (12%) y España (11%).

A pesar de los buenos datos del aumento demográfico en estos tres años, las estadísticas siguen mostrando "una población regresiva", con más ancianos y menos personas en la franja de 0-15 años. La tasa de natalidad (6%) es similar a las de Huesca y Aragón, pero la media de edad está por encima. En el año 2022, en el conjunto de los seis municipios era de 48,9 años, mientras que en la provincia se situaba en 45,1 y en la Comunidad en 44,7. Tella-Sin encabeza la lista de la edad más alta (55,7), seguida de Fanlo (55). En el extremo contrario vuelven a estar los más poblados, Broto (45,1) y Bielsa (47,2). Solo estos dos presentan índices de juventud superiores a la media provincial. En Fanlo, por ejemplo, únicamente hay 3,8 jóvenes de 15 a 29 años por cada 100 habitantes (el censo es de 106).

El estudio analiza también los indicadores económicos, en los que destaca una importante dependencia del turismo. El 88% de los contratos de trabajo en el año 2022 correspondían al sector servicios, seguido de la construcción (8%).

La agricultura tiene un papel secundario, no así la ganadería. Hay 156 explotaciones en el entorno del Parque Nacional, el 66% de bovino, y el resto de ovino y caprino, con un elevado envejecimiento de sus titulares, ya que el 74% tiene más de 45 años. Pese a que Huesca lidera el ranquin en España de la cabaña de porcino, no aparece ninguna explotación de cerdos, ni de aves, un dato que los autores del informe consideran "llamativo".

Si se comparan las cifras de Ordesa con el resto de Parques Nacionales, el resultado revela un perfil muy característico de una zona de montaña: es el tercero del país con la edad media más alta y el segundo con el índice de infancia más bajo. En cuanto al número de visitantes, 572.905 en el 2022, representa el 4,1% del total de la red española.

El alcalde de Bielsa, Miguel Noguero, presidente además de la Red de Espacios Naturales Protegidos, cree que la pandemia pudo ser determinante en el incremento demográfico. Admite que el Parque supone "un balón de oxígeno": ayuda a mantener la población y más con el aumento de visitantes y la desestacionalización. Pero muchos de los trabajadores, aclara, son solo de temperada o no viven en los valles, por lo que no se reflejan en los padrones. "También debemos considerar otras actividades no ligadas a Ordesa, sí al medio natural", señala.

Por su parte, Paz Agraz, presidenta de la Asociación de Empresarios de Sobrarbe, habla del tirón de los destinos de naturaleza, "y en ese sentido, Ordesa es la joya de la corona en nuestro territorio". Las zonas de montaña están en clara regresión demográfica pero el Parque Nacional ha permitido frenar el éxodo y en cierta medida revertirlo, aunque "queda mucho camino por recorrer para decir que tenemos una población estable y en crecimiento", precisa, algo a lo que contribuiría poderosamente una mayor desestacionalización.