La Diputación de Huesca respalda al sector agrícola pero aparca financiar el IBI rústico  

El pleno de la Diputación Provincial de Huesca celebrado este viernes ha aprobado por unanimidad una propuesta para apoyar al sector agrícola y ganadero del Alto Aragón. El PP y el PSOE han reivindicado su importancia en el desarrollo de la provincia.

La propuesta del grupo socialista, también de respaldo al sector y que contemplaba que la institución subvencionase a todos los ayuntamientos del territorio el IBI rústico para que estos no lo cobraran a los agricultores, se ha votado por puntos. El relativo al Impuesto de Bienes Inmuebles se ha rechazado al votar los populares, que tienen mayoría absoluta, en contra. Estos han argumentado que no se sabe si la medida es "legal" y entra en las competencias de la DPH, y por ello van consultarlo con el Ministerio de Hacienda. El PP ha planteado enmendar la moción en este sentido, pero la alegación no se aceptó por parte del PSOE .

El debate sobre la subvención del IBI rústico ha centrado gran parte de la sesión plenaria, a la que han asistido algunos agricultores. La propuesta aprobada por unanimidad recoge pedir al Gobierno de España y a las Comunidades Autónomas que trabajen en la modificación de una PAC (Política Agraria Común) más flexible en el cumplimiento de los requisitos de prácticas agrícolas y ganaderas.

Otras de las exigencias, en este caso a Europa, es que establezca un sistema de control de entrada de productos que no tengan la misma trazabilidad que los productos elaborados en la provincia de Huesca. Al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación del Gobierno de España, al Departamento de Agricultura del Gobierno de Aragón y al Departamento de Agricultura de la Unión Europea que, en la toma de decisiones y redacción de normativa ambiental, tengan en cuenta la opinión de agricultores y ganaderos como principales conocedores de la realidad del sector.

También se solicita al Gobierno central que regule la actividad agrícola y ganadera en zonas desfavorecidas o despobladas para poder tener la consideración de agricultor o ganadero a título principal, por las circunstancias propias de estos territorios.

Además de a cada una de las administraciones citadas, el presidente de la DPH, Isaac Claver, va a pedir cita con la Consejería de Agricultura y los Ministerios de Agricultura y Hacienda para trasladarles en persona estas reivindicaciones y otras que ha recibido del sector.

En el caso del Ministerio de Hacienda se le pedirá financiar conjuntamente las subvenciones correspondientes al IBI de rústica a los agricultores y ganaderos de la provincia, "tal y como solicitaba el grupo socialista aunque haciéndose cargo tan solo la institución provincial", han subrayado los populares. Estas ayudas se quieren canalizar a través de los ayuntamientos "siempre y cuando la medida cumpla con los requerimientos legales preceptivos".

Miembros del grupo socialista con representantes de organizaciones agrarias asistentes al pleno. PSOE Alto Aragón.

Por su parte, el viceportavoz socialista en la DPH, Enrique Pueyo, ha manifestado que "Está muy bien el postureo, mostrar interés por sus reivindicaciones, pero si eso no se traduce en hechos, no sirve de nada". El diputado ha criticado que "el presidente provincial haya votado en contra de la propuesta de perdonar el IBI a todos los agricultores y ganaderos del Alto Aragón para aliviar las cargas económicas que tienen que asumir, dado el interés mostrado ante los manifestantes espontáneos".

Pueyo ha afirmado que "cada administración tiene que ayudar desde su ámbito competencial” y ha recordado en este sentido que “ la Unión Europea marca las reglas del juego, en este caso su responsable es un diputado ultra que comparte grupo político con Vox. Y los gobiernos nacionales y autonómicos son los que implantan esas medidas en sus territorios”.

En este sentido, el viceportavoz socialista ha recordado que "Jorge Azcón exigía en campaña electoral unas ayudas directas que no han estado sobre la mesa una vez que formó gobierno". "Ni él ni el consejero de Asaja, Ángel Samper, han hecho nada por el sector, y eso que este último conoce bien el sector porque pertenece a él y ha sido líder sindical, y como tal lo ha reclamado en reiteradas ocasiones".