Iris Jordán, chef: "El éxito es contagioso y el gran trabajo que se hace en Aragón ha elevado el nivel gastronómico"

¿Cómo cambió México por Benasque? Mi abuela se estaba planteando jubilarse y se iban a cerrar las puertas del restaurante familiar. Me ofrecieron hacerme cargo de él y aunque dudé bastante porque llevaba diez años fuera del valle, pensé en probar y me enamoré. Estuve dos años trabajando con mi abuela hasta que ella se jubiló y en mayo lo cogimos ya con mi hermano Bruno, que es jefe de sala y de sumillería.

Ya es famosa en el ‘mundillo’ por su grito de guerra: ¡Qué vivan los pueblos! ¿Qué quiere reivindicar?

Empezamos con este lema hace dos años porque nos dimos cuenta de que la gente joven no tiene facilidades para irse a vivir a un pueblo. En el valle de Benasque se habla mucho de que si no vienen las nuevas generacionales a coger las riendas, da un poco de miedo lo que peda pasar. Si no coge el testigo la gente de aquí, todo esto se va a perder. Creo que está en nuestras manos y ojalá ese lema le haya llegado a mucha gente para revivir ese fuego y no perder nuestras tradiciones.