Gala Gracia: "El arte, y la cultura en general, responde ante cualquier situación pero no se detiene"

Gala Gracia (Valdepeñas, 1988) creció en Benabarre y vive en Madrid. Estudió Comunicación Audiovisual en la Universidad Complutense y un postgrado en dirección y guion de cine en Kingston University (Londres). Con su primer cortometraje, titulado 'El color de la sed', recibió numerosos premios nacionales e internacionales, entre los que destacan el Grand Prix en la 38ª edición del Festival du Film Court de Villeurbanne (Lyon, Francia).

Su segundo cortometraje titulado "La Pared", fue seleccionado en el Festival de Cine de Huesca, en Medina del Campo y en el Festival de Cine de Zaragoza, entre otros, y recibió el premio al mejor cortometraje de ficción en el Festival de Cine FENACIR (México) en el año 2021.

Su primer guion de largometraje, 'Lo que queda de ti', fue seleccionado en la 17ª edición del Curso de Desarrollo de Proyectos Cinematográficos Iberoamericanos del Programa Ibermedia en 2019 y tras pasar por reconocidos foros de desarrollo y coproducción, como es el caso del foro Industry Village del festival de Les Arcs (Francia), se ha rodado en 2023 y espera su estreno para el año 2024.

Este mismo año ha codirigido junto a Guillermo Garavito Amado el cortometraje 'Evanescente', que también buscará su estreno para el 2024; mientras avanza con la escritura y desarrollo de sus próximos proyectos.

Gala ha escrito y dirigido otros formatos audiovisuales de no ficción y combina sus proyectos con el trabajo de casting de largometrajes y series tanto en Madrid como en Barcelona; habiendo trabajado con las directoras de 'casting' Mireia Juárez y Eva Leira y Yolanda Serrano.

Está en Colombia. ¿Es por trabajo?

No, es un viaje familiar. Mi familia política vive aquí, llevábamos casi cuatro años sin venir y hacía falta... Aunque siempre aprovechamos para escaparnos a conocer alguna zona de este país tan grande y diverso. Y tiene comunicación instantánea con Huesca.

Las nuevas tecnologías ¿nos acercan o nos alejan?

Si se saben usar, las nuevas tecnologías nos acercan. He vivido y viajado mucho al extranjero y siempre he estado en contacto con mi familia, a diario. Ayudan también a que las noticias, buenas y malas, lleguen pronto, te dan tiempo para reaccionar, y eso es algo que debe valorarse. Tristemente, el mal uso de ellas hace que haya gente que se aísle, que pierda el contacto físico con sus amigos y seres queridos, pero creo que en general hay que aprender a convivir positivamente con ellas.

¿Cómo se ve Aragón desde allí?

Es difícil hablar en boca de todos los colombianos pero desde mi pequeña percepción no es demasiado conocido, a algunos les suena Aragón por Fernando el Católico y en el mundo del cine, el Festival de Huesca es muy conocido, al tener una selección iberoamericana. Es curioso porque en el barrio donde vive mi familia muchísimos lugares llevan el nombre de Zaragoza (Farmacia Zaragoza, Edificio Zaragoza, Frutería Zaragoza, etcétera) pero ellos, antes de conocerme, no sabían que era una ciudad de España. Supongo que es normal, yo conocía muy poco de todo lo que sé ahora de Colombia.

¿Echa de menos el invierno de Ribagorza?

Echo de menos sus paisajes, los colores, la neblina, esa sensación de quietud de la naturaleza en invierno... pero a la vez el clima es duro, hace mucho frío y hay que estar preparado; sin embargo, me recuerda a la niñez y eso siempre da algo de añoranza.

Además de estrenar ‘Lo que queda de ti’ ¿qué le pide, qué espera del año 2024?

Sobre todo lo que pido es salud para todos mis seres queridos, creo que es lo más importante. En cuanto a lo profesional, este año he codirigido un cortometraje titulado ‘Evanescente’ con mi pareja Guillermo Garavito Amado, quien también es director y guionista, así que estaremos con la distribución de esa obra. Luego seguiré avanzando con la escritura y desarrollo de nuevos proyectos e ideas. Es la parte más sola de los proyectos pero yo la disfruto mucho, cuando le estás dando forma y la plasmas sobre papel.

Momentos como el actual, en cuanto a geopolítica me refiero, ¿favorecen o dañan la creación cultural?

Yo creo que la creación cultural siempre está adaptándose a los cambios, siempre ha habido gobiernos o situaciones que han tratado de frenarla, y por supuesto que afecta si deja de haber apoyo económico pero el arte es una necesidad, una forma de expresión de mucha gente y no se puede frenar. El arte, y la cultura en general, responde ante cualquier situación pero no se detiene.

¿Puede hoy alguien abstraerse de lo que ocurre a su alrededor?

No lo creo. Recuerdo que en pleno rodaje de la película nos enteramos del terremoto de Turquía y Siria y ese día la energía cambió, los problemas internos del rodaje se relativizaron. Pienso que hay una necesidad de seguir adelante, pero la consciencia del sufrimiento de tantas personas no se pierde, como sociedad creo que es difícil y no deberíamos abstraernos completamente de las guerras, los desastres humanitarios y las injusticias.

Conoció a Carlos Saura, ¿qué aprendió de él?

Lo que él aportó al cine español es un bagaje inmenso que heredamos los que venimos por detrás; pero si hay algo que creo que tiene mucho mérito y en lo que muchos directores noveles deberíamos reparar es en lo arriesgado que era a la hora no solo de elegir los temas y los personajes, sino también en la dirección. Él exploró mucho desde su ópera prima y a lo largo de su carrera, sin miedo, tratando de encontrar la emoción en cada plano o situación y de mover al espectador. Ese aspecto lo admiro muchísimo.