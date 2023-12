Héctor Gómez-Maluenda: "Le pediría a 2024 el eterno anhelo de poder volver a trabajar a casa"

¿Ha sido 2023 su año más especial en lo profesional, con su participación en el equipo que ha descubierto el pasadizo secreto de la pirámide de Keops?

Si no el más especial, seguro que uno de los más especiales, y posiblemente también uno de los más intensos.

¿Cómo ha vivido la repercusión que ha supuesto este hallazgo?

El impacto de nuestro trabajo y nuestro hallazgo ha superado de largo todas las expectativas. En nuestro equipo imaginábamos que el resultado daría que hablar, pero la cantidad de medios que se hicieron eco y nos contactaron nos sorprendió sobre manera. A nivel personal viví unas semanas muy intensas en las que casi perdí la cuenta de cuántos medios me llamaron, en Aragón pero también a nivel nacional. ¡Hasta Súper Maño habló del tema! Por supuesto es algo que se vive con mucha ilusión, ya que a todos nos gusta que se reconozca nuestro trabajo, pero además es una motivación añadida para seguir desarrollando nuestras investigaciones.

¿Qué proyectos le aguardan en 2024?

2024 se presenta como un año muy intenso y emocionante. Actualmente estamos muy centrados en las aplicaciones de la muografía en el ámbito de la seguridad nuclear. Aunque el año pasado ya publicamos la primera imagen 3D del interior de un reactor nuclear usando esta técnica, lo que también fue una primicia mundial, en 2024 muchos de estos proyectos concluyen y obtendremos los resultados definitivos. Además, este fin de ciclo implica el comienzo de uno nuevo, así que 2024 será tiempo de reflexionar en qué nuevos proyectos me quiero implicar para los años venideros.

Usted estudió Física en la Universidad de Zaragoza. ¿Qué aprendió y le aportó esta institución?

La Facultad de Ciencias de la Universidad de Zaragoza fue el principio. Ninguna de las investigaciones de mi carrera hubiesen sido posibles sin mis años en esta institución. En total pasé casi 14 años ahí, entrando como estudiante y saliendo como postdoc, así que la facultad no sólo me proporcionó la base académica, sino que también me inculcó metodología científica y valores. Todo ello sin olvidar el factor humano, haciendo muy buenos amigos que todavía conservo.

Lleva desde hace 12 años instalado en Francia. ¿Qué ofrece este país a un científico para el desarrollo de su carrera?

Históricamente Francia es uno de los países con una mayor cultura de la investigación, tanto a nivel de inversión como de infraestructuras. Esto es una ventaja a la hora de desarrollar la carrera científica. En mi campo en particular existe una colaboración muy estrecha entre las dos grandes instituciones de investigación del país (CNRS y CEA) con las distintas universidades, lo que genera un ecosistema muy proactivo. Además, y esto me parece especialmente interesante, se incentivan muchos proyectos de I+D público-privados, lo que considero muy beneficioso para el interés general.

¿Cómo contempla la irrupción de la inteligencia artificial, tanto en su especialidad como en un ámbito más general?

Ciertamente 2023 puede considerarse el año en el que la IA ha irrumpido con más fuerza en la sociedad y parece que ha llegado para quedarse. Aunque es un dominio que en ciencia y en investigación se lleva utilizando desde hace algunos años, entiendo que su presencia en la vida cotidiana pueda generar incertidumbre o desconfianza, como ha ocurrido históricamente con la llegada de nuevas tecnologías. Para mí, la IA puede aportar muchos beneficios a la sociedad, pero indudablemente tiene sus riesgos asociados. Para minimizar estos últimos la receta habitual: información y responsabilidad, tanto a nivel individual como a nivel social y gubernamental.

¿Qué le pide a 2024 tanto en lo personal como en lo profesional?

Yo siempre me he considerado un privilegiado al poder convertir mi vocación en mi actividad profesional, así que para mí, poder seguir desarrollando mis proyectos en 2024 es más que suficiente. Mezclando lo profesional con lo personal, sí que le pediría a 2024 el eterno anhelo de poder volver a trabajar a casa.