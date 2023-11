El sindicato UAGA propone a la alcaldesa que se fomente la huerta de Huesca

La alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna, y el concejal de Medio Ambiente, José Miguel Veintemilla, han mantenido enla mañana de este miércoles una reunión en el ayuntamiento con la ejecutiva provincial de UAGA-Huesca.

Entre los distintos asuntos tratados, desde el sindicato agrario y ganadero se ha trasladado a los responsables municipales el tema de la devolución del IBI a aquellos agricultores que durante dos años tuvieron pérdidas. También se ha hablado de la ordenanza reguladora de la aplicación de purines, estiércoles y otros subproductos procedentes de fuentes de origen agrícola y ganadero.

La ordenanza de purines se modificó a finales de 2019 como consecuencia del desfile y la parada militar que se celebró ese mismo año en Huesca con motivo de la festividad de la patrona de la Guardia Civil, la Virgen del Pilar y, ahora, se plantea una nueva modificación, ya que, se comenta desde UAGA, las condiciones no son las mismas y los purines ya no se esparcen de forma aérea sino a más baja altura; el propósito es no afectar ni a Huesca ni al turismo, señalan desde alcaldía.

Desde el ayuntamiento, se ha explicado a los representantes de UAGA cuál es la situación respecto a los recursos hídricos y el abastecimiento de agua, con el suministro que viene del embalse de Vadiello y la necesidad de crear una Mancomunidad.

UAGA ha demandado que en la construcción de las autovías se contemplen vías de servicio para poder circular con vehículos agrícolas. En este caso se ha hecho alusión directa a las afectaciones producidas por la construcción de la variante de la autovía entre Pamplona-Huesca-Lérida a su paso por el término municipal oscense.

Finalmente, se ha hablado de las demandas de los barrios rurales respecto a las tomas de agua y se ha planteado desde UAGA que la verdura ecológica que se produce en los alrededores de Huesca se venda en el mercado oscense de los jueves.