El primer día de las ya exministras Montero y Belarra: siguen los reproches a Sánchez y Díaz

Ya no forman parte del nuevo Gobierno de Pedro Sánchez, pero no por ello dejan de acaparar la atención de los medios. Las exministras de Igualdad y de Derechos Sociales, Irene Montero e Ione Belarra, respectivamente, han vuelto a alzar su voz este miércoles para denunciar que les hayan apartado del Consejo de Ministros tras el cabreo manifestado en el traspaso de sus carteras.

Montero ha criticado que se tache al partido morado de soberbio cuando han sido Pedro Sánchez y Yolanda Díaz quienes han dejado fuera del Ejecutivo a ella y a Belarra. "Si Podemos (ya no digamos Pablo Iglesias) hubiera echado a alguien, Podemos sería soberbio por echar. Si Sánchez y Díaz echan a Podemos del Gobierno, los soberbios también son los de Podemos por no saber irse. Guerra permanente contra Podemos. Flaco favor al bloque progresista", ha argumentado en un mensaje desde su perfil en la red social X. De esta forma, ha insistido en la idea de su discurso de despedida como ministra de Igualdad, en el que criticó al líder socialista por apartarlas por haber hecho lo que prometieron, "poner las instituciones al servicio del avance de los derechos feministas".

Si Podemos (ya no digamos Pablo Iglesias) hubiera echado a alguien, Podemos sería soberbio por echar.

Si Sanchez y Díaz echan a Podemos del Gobierno, los soberbios también son los de Podemos por no saber irse.



Guerra permanente contra Podemos. Flaco favor al bloque progresista — Irene Montero (@IreneMontero) November 22, 2023

Por su parte, Belarra ha señalado que el PSOE cometió un "gran error rompiendo el bloque democrático", en el que "nos necesitamos todas". "Podemos seguirá impulsando transformaciones valientes y ambiciosas, con voz propia", ha resaltado en su cuenta en X (antes Twitter).

Ayer el PSOE cometió un gran error rompiendo el bloque democrático, en el que nos necesitamos todas. Podemos seguirá impulsando transformaciones valientes y ambiciosas, con voz propia. pic.twitter.com/nssMkflqXg — Ione Belarra (@ionebelarra) November 22, 2023

Además, la líder de Podemos ha manifestado que su partido continuará en el grupo de Sumar en el Congreso pese a quedarse fuera del Gobierno y tratando de hacer valer su autonomía política, aunque ha ahondado en su total desconfianza hacia el proyecto de Díaz, al decir que no descarta que en un futuro llegaran a expulsarles. "Yo no descarto que igual que nos han echado del Gobierno, nos acaben echando del grupo parlamentario. Pero nosotras tenemos derecho a estar en este grupo parlamentario porque, aunque a algunas personas no les guste, somos parte de esa coalición", ha lanzado en declaraciones a TVE, para censurar que Sumar ya les apartó de la terna de portavoces adjuntos en la cámara. Y ha criticado que los ministros de Sumar serán "indistinguibles" del PSOE.

También el exvicepresidente Pablo Iglesias ha tildado de "torpeza táctica" por parte de Sumar excluir a Podemos del Ejecutivo porque ahora los votos de sus cinco diputados "adquieren mucho valor" al no estar comprometidos a seguir la disciplina de Gobierno y augura que el PSOE deberá negociar con los morados su apoyo a sus principales medidas, como ocurrirá con Bildu o ERC a su izquierda. "Lo que le viene ahora a Pedro Sánchez es muy complicado. Para sacar adelante cualquier cosa, salvo que se alié con el PP que eso sería su muerte (...) Ahora no solamente tiene que ponerse de acuerdo con Carles Puigdemont (Junts), Oriol Junqueras (ERC) o con Arnaldo Otegi (Bildu), tiene que ponerse de acuerdo también con Ione Belarra (líder de Podemos). Ahora, buena suerte", ha manifestado en declaraciones a TV3.