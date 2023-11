Los padres de Caneto toman las riendas de la educación de los 21 niños  

Desde que el Gobierno de Aragón ordenara el cierre de la escuela de Caneto, por no tener autorización, y el traslado de los 21 escolares al colegio de Tierrantona, en el mismo municipios de La Fueva, son los padres los que se están haciendo cargo de la educación de los menores. Las familias ya anunciaron su oposición a la escolarización en el otro centro, a 50 minutos de viaje por unas carreteras en mal estado, y su intención de mantener a los niños en el pueblo.

Los alumnos debían haberse incorporado a la escuela de Tierrantona el pasado día 6. Según el portavoz de las familias, Eduard Jubert, los padres se van turnando para impartir las clases siguiendo el programa educativo que habían marcado los profesores. "Estamos siguiendo el programa a la espera de que se solucione todo esto. Nos organizamos por turnos", ha comentado. Jubert ha defendido la legalidad de esta actuación. "La consejera dijo en su día que si no iban al colegio enviarían a los servicios sociales. Pueden venir cuando quieran, no tenemos nada que esconder", ha asegurado.

Justo este martes, la consejera de Educación, Claudia Pérez, se ha referido a esta polémica para insistir en que "no hemos cerrado nada porque en Caneto nunca ha habido una escuela". La decisión de trasladar a los niños se tomó tras realizar las inspecciones correspondientes "con unos informes demoledores". "No es la primera vez que pasa, estos niños llevan desde 2019 allí, lo que no entendemos es cómo el gobierno anterior no ha hecho nada en los últimos cinco años", ha añadido.

"Están recibiendo la educación en sitios donde los suelos no son los que tienen que ser", ha dicho, en alusión a la calificación de los terrenos como rústicos, pendientes de pasar a urbanizables. El Ayuntamiento inició la tramitación del PGOU pero está bloqueado por unos recursos judiciales. "Mi obligación es la seguridad de esos 21 niños", ha concluido la consejera precisando que tienen sitio en el colegio de La Fueva, donde de hecho llevan cinco años matriculados, y con beca de comedor.

Las familias han recibido la visita del director general de Despoblación, Juan Manuel Hernández, de Vox. Junto a él ha viajado a Caneto Fermín Civiac, diputado en las Cortes de Aragón y portavoz de la formación de extrema derecha en la comisión de Educación.

Según Civiac, las aulas no reúnen las condiciones técnicas adecuadas. "Dicho esto, hemos constatado que el viaje a Tierrantona es larguísimo y por unas carreteras muy malas. Unos 50 minutos en autobús y en invierno resulta muy arriesgado", ha añadido el diputado, que ha insistido en que "hay más riesgo en el viaje que en estas aulas, que no se ajustan a la normativa".

Por ello, Vox, socio de gobierno del PP, es partidario de una solución para permitir la escolarización de los alumnos en Caneto, "igual que otros niños están en pequeñas escuelas rurales". Civiac ha manifestado su respeto por los informes de la Inspección en los que se ha basado el departamento, "pero hay que buscar fórmulas para que se queden y si las aulas no son adecuadas, resolver los problemas".