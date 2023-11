Un pueblo de Huesca ensaya una alerta en los contadores de agua para personas que viven solas

Jesús Pallás, María Abadías y Josefina Laguna, de 76, 82 y 90 años, respectivamente, son los únicos mayores que viven solos en Chimillas, un pueblo cercano a Huesca, y los primeros en probar el sistema de alertas diseñado por la Diputación Provincial para detectar cualquier incidente que puedan sufrir en su domicilio. La alarma se coloca en los contadores de agua y envía un aviso a una plataforma si durante 24 horas no hay consumo.

"Me da tranquilidad, porque si ven que un día no gasto agua es porque me ha pasado algo y vendrán a socorrerme", ha dicho Josefina Laguna, vecina de la localidad donde la Diputación ha instalado esta tecnología a modo de ensayo para luego extenderla a la provincia.

El plan, que se ha bautizado como 'Agua de vida', vinculando la alerta en los contadores con la seguridad de los mayores, ha sido presentado este martes en Chimillas, después de probarlo con éxito. El presidente de la Diputación, Isaac Claver, acompañado de las dos usuarias y del alcalde, Miguel Torres, ha alabado el "innovador proyecto para luchar contra la soledad de muchos de nuestros vecinos en el Alto Aragón". Cree que "permitirá dar solución a muchas situaciones no deseadas que por desgracia ocurren".

El presidente de la Diputación ha presentado el proyecto con dos de las usuarias, junto al alcalde y el diputado de Nuevas Tecnologías. Verónica Lacasa

El objetivo final es combatir uno de los principales retos del siglo XXI como es la soledad. El Servicio Provincial de Extinción de Incendios y Salvamento (Speis) de la Diputación atiende al menos un caso cada semana de personas solas que sufren algún incidente en su casa y requieren ayuda. Este hecho, junto al elevado número de usuarios potenciales, cada vez más, llevó al equipo de gobierno a buscar una solución a través del área de Nuevas Tecnologías.

El sistema de telemetría y de sensores instalados en los contadores de agua dará, ha dicho el presidente, una respuesta eficaz, "de forma que cuando no exista un consumo en 24 horas se pueda detectar que en ese domicilio existe un problema y podamos actuar rápidamente". El aviso llega a los recursos de la Diputación, que lo comunican al ayuntamiento correspondiente, la administración más cercana, y este puede prestar ayuda al vecino.

Una vez probado, ha añadido, pretende extenderse a toda la provincia, en colaboración con los ayuntamientos interesados. El primero ha sido el de Chimillas. Su alcalde, Miguel Torres, ha agradecido una iniciativa que pretende cuidar el medio rural. "A las personas que viven solas podemos tenerlas monitorizadas para en el momento en que tengan un problema darles una solución", ha declarado el primer edil.

El diputado responsable de Nuevas Tecnologías, Carlos Sampériz, ha explicado que el ensayo en Chimillas ha permitido comprobar el buen funcionamiento del sistema. "La implantación no tiene coste alguno para el usuario", ha precisado, y es el ayuntamiento quien se encarga de cambiar el contador, en el caso de que sea analógico, por uno digital para poder aplicar la tecnología. "Es un sistema más, junto a la vigilancia que hacen los familiares o los de teledetección, sin coste alguno, que permite desde la administración local incrementar la seguridad", ha añadido.

A su juicio, es un programa pionero que está dando sus primeros pasos, "pero el trasfondo es muy revolucionario, al conseguimos detectar cualquier anomalía entre las personas que viven solas y de esta forma acompañarles en su día a día en caso de que puedan necesitar ayuda”. La provincia, ha señalado Sampériz, con una población envejecida y muy diseminada, tiene cada vez más personas viviendo solas, por lo que el sistema "puede ser idóneo para que los ayuntamientos realicen una vigilancia activa de los vecinos que quieran participar del servicio”.

El presidente de la Diputación ha insistido en que “somos muy ambiciosos y nos gustaría que este modelo fuera exportable a todo el ámbito rural del país”. Según Claver, “hay otras iniciativas de carácter social como el botón rojo de ayuda, pero necesita de la participación activa de la persona, en este caso cambiamos el paradigma y es la administración la que apoya y vigila de manera proactiva”.

Los tres primeros usuarios se han mostrado satisfechos porque les da "tranquilidad". También a sus familiares, como ha comentado la hija de María, Elena Fidalgo, que vive en Huesca, a 10 kilómetros. Su madre dispone también del sistema de teleasistencia. "Será un mecanismo más de control y todo lo que sea por su seguridad nos parece bien", ha comentado.