Huesca recibirá 1,2 millones de euros de la DGA para el Centro de Emergencias en 2024

El departamento de Presidencia, Interior y Cultura del Gobierno de Aragón ayudará al Ayuntamiento de Huesca en la financiación del nuevo Centro de Emergencias y Seguridad Ciudadana, que aunará el parque de Bomberos y el cuartel de la Policía Local. Con un presupuesto de 8,2 millones, la instalación se acometerá por fases. El coste de la primera se estima en unos 5 millones.

El Gobierno de Aragón ha atendido la petición que el 22 se septiembre la alcaldesa oscense, Lorena Orduna, hizo al consejero de Hacienda, Roberto Bermúdez de Castro, para afrontar esta inversión y poder construir el centro de emergencias "lo antes posible". El proyecto de ley de Presupuestos de Aragón para 2024 contempla una partida de 1.250.000 euros para este fin. La misma cantidad se ha comprometido para el año 2025, según ha indicado la primera edil.

Recientemente, Orduna aseguró que el Centro de Emergencias de Bomberos sería una realidad en los próximos dos o tres años. A él se trasladarán los efectivos del parque de bomberos actual, que está junto a la plaza de toros y que no presenta las condiciones adecuadas para el personal ni los vehículos.

La alcaldesa ha manifestado que "estamos de enhorabuena con los presupuestos de Aragón". "Ya dijo el presidente Azcón que Huesca recibiría 1,4 millones de euros (un 40%) del Fondo de Cohesión Territorial pero, además, llegará financiación para el Centro de Emergencias", ha añadido. Orduna ha recordado que para el año 2023, el gobierno local del PSOE solo había presupuestado 300.000 euros. "Ahora, por fin, ese centro de emergencias será una realidad con 1.250.000 euros para 2024 y lo mismo para 2025. Tenemos la financiación asegurada. Las obras se iniciarán ya con la licitación", ha precisado.

Hace solo unos días, la alcaldesa avanzó que la financiación de estas instalaciones "ya está solucionada". "Lo pondremos en marcha, se hará por fases con una inversión plurianual", señaló. El objetivo es que los trabajos puedan empezar el año que viene.

En marzo de este 2023 ya se anunció que en la primera fase del Centro de Emergencias se edificaría la parte correspondiente a Bomberos y que las obras, que iban a empezar a finales de año, tendrían un plazo de ejecución de 18 meses, una vez que se adjudicara la obra. Se ubicará en una parcela de unos 10.000 m2 junto a la rotonda del Mulo. Primeramente se acometerá la urbanización exterior del terreno, con un andador para el acceso de los ciudadanos y varias zonas verdes.

Lorena Orduna ha recordado asimismo que la capital oscense también recibirá financiación del Fihuzar (Fondo de Inversión para las provincias de Huesca y Zaragoza) que el consejero de Desarrollo Territorial, Despoblación y Justicia, Alejandro Nolasco, anunció hace unos días con el fin de "equilibrar" recursos.

Este fondo estará dotado con entre 2 y 3 millones, a repartir entre Huesca (incluida la capital) y Zaragoza (sin la capital). "Después de estos últimos ocho años, en los que no ha habido inversiones, no se ha atraído actividad económica y no se ha impulsado el desarrollo de la ciudad, por fin vamos a empezar a trabajar todos en la misma senda para cumplir los objetivos que los oscenses merecemos", ha apostillado la alcaldesa..