La DGA anuncia un fondo rural de entre 2 y 3 millones a repartir entre Huesca y Zaragoza

El vicepresidente primero y consejero de Desarrollo Territorial, Despoblación y Justicia del Gobierno de Aragón, Alejandro Nolasco, ha anunciado este lunes la creación del Fondo Fihuzar (Fondo de Inversiones para Huesca y Zaragoza rural), que se incorporará en el próximo proyecto de presupuestos con una partida de entre 2 y 3 millones de euros, dentro del área de Despoblación.

Nolasco ha hecho este anuncio durante la visita institucional que ha realizado al Ayuntamiento de Huesca, donde ha sido recibido por su alcaldesa, Lorena Orduna, y ha firmado en el Libro de Oro de la ciudad.

Todavía no están definidos los criterios para el reparto del Fihuzar, pero el vicepresidente ha afirmado que es "punta de lanza", y que "el fondo irá creciendo con el tiempo" para "frenar la sangría demográfica y que nuestros pueblos crezcan y tengan un desarrollo importante". Estará destinado a toda la provincia de Huesca -incluida la capital- así como a la provincia de Zaragoza, con la excepción de Zaragoza capital.

Orduna ha mostrado su satisfacción por este anuncio porque "somos una capital de provincia que desde 2005 no crece, que tiene el 50% del suelo industrial sin ocupar, que no fija población y que no atrae inversiones". "A esto se suman los datos de turismo, que reflejan la ciudad es la tercera capital menos visitada", ha añadido.

La alcaldesa también ha transmitido a Nolasco la preocupación municipal respecto "al retraso de la autovía de Siétamo, ya que no sabemos qué plazos hay para terminar este tramo hasta Huesca, el tren de cercanías y el problema del agua". "Al final, estamos hablando de millones de euros y del impulso que la ciudad necesita por parte de las diferentes administraciones para activar estos mecanismos", ha añadido. Lorea Orduna ha apostillado que este nuevo fondo marcará una nueva senda de trabajo para que Huesca deje de sr la gran olvidada de Aragón". E

Alejandro Nolasco también ha recordado que el Gobierno de Aragón va a aumentar en un 40% la aportación económica que recibe la ciudad de Huesca a través del Fondo Aragonés de Financiación Local hasta alcanzar 1.400.000 euros. Hasta ahora, la cantidad que recibía el municipio era de un millón.

Visita a la audiencia provincial

Previamente, Nolasco ha visitado la Audiencia Provincial y ha mantenido un encuentro con su presidente, José Luis Aranda; el decano de los Juzgados de Huesca, Ángel Manuel de Pedro y el fiscal Jefe de Huesca, Juan Andrés Baratech.