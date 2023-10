Jorge Azcón anuncia un primer paquete de 75 millones para el Plan Pirineos

Seis meses después de que Jorge Azcón, entonces candidato a la presidencia del Gobierno de Aragón, anunciara el Plan Pirineos con una inversión de 250 millones de euros en ocho años, el hoy presidente aragonés ha detallado un primer paquete de obras por un montante de 75 millones. Para ello ha elegido la localidad de Panticosa, donde ya realizó el 29 de abril pasado la promesa electoral y donde ha convocado a alcaldes de las cuatro comarcas (Jacetania, Alto Gállego, Sobrarbe y Ribagorza) para explicar sus planes, que desarrollará en dos legislaturas.

Los proyectos se financiarán con el dinero concedido por Europa para los planes de sostenibilidad turística, que en parte han tenido que ser reasignados por estar infradotados o peligrar el calendario de ejecución marcado por Bruselas, pero también con fondos propios de la Comunidad Autónoma. Destacan los 26 millones de la frustrada unión entre Astún y Formigal, que irán a parar a otros planes.

Jorge Azcón ha lamentado que el Gobierno central no esté dispuesto a participar en la financiación. "No habrá fondos del Gobierno de España", ha asegurado, para añadir que el nuevo Ejecutivo aragonés ha tenido que "deshacer las chapuzas anteriores", y se ha referido en este punto a la unión Astún-Formigal por Canal Roya. "Era inviable que se pudiera ejecutar". No obstante, ha precisado, "no renunciamos a él".

Del primer paquete anunciado este lunes forman parte la unión por carretera entre Cerler y el valle de Castanesa, para garantizar dos entradas al dominio esquiable; el telecabina Benasque-Cerler; y la unión Astún-Candanchú. Estos ya eran conocidos y contaban con dinero de Europa, pero insuficiente para acometer las obras.

A ellos se suman otros surgidos de la reasignación de los fondos de Canal Roya; una serie de iniciativas singulares en cada valle, como un parquin disuasorio en Formigal para descongestionar el centro urbano; y un proyecto estrella, el tobogán de montaña de Panticosa, que sería uno de los más grandes del mundo, con un recorrido de 3,4 kilómetros. Cada año se pretende acometer una obra singular en cada comarca y se ha empezado por esta "porque ya tiene todos los trámites hechos". El siguiente será en Sobrarbe y relacionado con la bicicleta de montaña.

En el caso de la unión Astún-Candanchú, se han reestructurado los plazos previstos, de manera que el 50% de la inversión debe estar ejecutada antes de que acabe el 2024 y el resto antes del 31 de marzo del 2026.

Junto a Azcón han estado los consejeros de Medio Ambiente, Manuel Blasco, y de Hacienda, Roberto Bermúdez de Castro. Este ha justificado la reasignación de fondos europeos. Ha puesto como ejemplo la carretera de Castanesa, "donde no estaban ni hechas las expropiaciones y era imposible llegar". No obstante, ha garantizado la ejecución de esta pista de 8 kilómetros que conecta con el frente de nieve de la estación de Cerler con dinero del Gobierno de Aragón. Será a través de un plan plurianual a 4 años hasta alcanzar los 8 millones necesarios.

En el caso de la telecabina de Benasque a Cerler, se va a poder ejecutar al destinar 6 millones procedentes de los fondos europeos asignados a Castanesa. A los 16 millones del presupuesto de la obra se prevé la necesidad de añadir 1,5 millones adicionales por la obligación de construir un muro pantalla en el lugar por problemas de inundabilidad, tal y como ha pedido la CHE en un reciente informe. Esta cantidad será asumida por el Gobierno de Aragón.

El jefe del Ejecutivo autonómico ha aclarado que, "gracias a la reasignación de esos fondos europeos, vamos a poder garantizar la ejecución de unos 53,5 millones de euros en proyectos tan necesarios como la telecabina de Benasque, la unión de Astún y Candanchú o la puesta en marcha de proyectos de dinamización del turismo en los valles pirenaicos".

La telecabina Astún-Candanchú ya contaba con 11 millones (8 de fondos europeos y 3 de la Diputación Provincial de Huesca) a los que se suman 2 millones de la redistribución de los fondos otorgados al Ayuntamiento de Montanuy para Castanesa. A ellos, se añadirán en el presupuesto de 2025 otros 13 millones de euros de fondos propios hasta completar los 26 millones de presupuesto total de la obra.

Al decaer el proyecto de Canal Roya, 17 de los 26 millones asignados se quedan en el Pirineo y el resto van a otras iniciativas turísticas de las Cuencas Mineras, Fuendetodos, Beceite y Daroca.