Panticosa vuelve a solicitar fondos europeos para financiar el tobogán de montaña más largo de España

El Ayuntamiento de Panticosa no se rinde y a pesar de haber quedado fuera del reparto de fondos europeos Next Generation para financiar su proyecto del tobogán de montaña más grande de España, lo va a volver a intentar y por ello, ha vuelto a presentar una nueva solicitud en la última convocatoria. Esta iniciativa lo tiene prácticamente todo en regla, porque cuenta con el anteproyecto y licencias ambientales, de las que sólo faltaría un permiso de la Confederación Hidrográfica del Ebro cuyo informe favorable estaría en 15 días, y lo más importante, la financiación para ejecutar el proyecto, cuyo presupuesto supera los 4 millones de euros.

Panticosa da el paso para construir uno de los toboganes más grande del mundo

Tal y como explica el alcalde de Panticosa, Jesús María Úriz, nadie les ha comunicado nada del rechazo de este proyecto, lo que ha provocado malestar. “Habíamos hablado en los últimos meses con la dirección general de Turismo, pero al final tuvimos que hacer una pregunta en las Cortes”. La formuló la diputada Mamen Susín (PP) que cuestionó las razones “de carácter objetivo” por el que se ha dejado fuera del Plan de la Nieve dicho proyecto. Igualmente preguntó por qué se ha desestimado la solicitud del Ayuntamiento de Panticosa de los Planes de Sostenibilidad Turística en Destino 2022 y por qué motivo el Departamento de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial, así como Turismo, “no recibe al consistorio panticuto para dar cuenta a sus representantes de las razones objetivas que han excluido al proyecto de Panticosa”. Por su parte, Arturo Aliaga respondió que el proyecto “no tuvo la puntuación suficiente”, y que se presentaron 18 proyectos y “todos no pueden salir”.

Ahora vuelven a solicitar optar a esa financiación europea “y si no se logra tendremos que ver si el Ayuntamiento y Aramón se ponen de acuerdo”, añade el primer edil. Respecto a posibles voces en contra de un proyecto de estas características, Úriz asegura que no tiene ninguna afección al medio ambiente. “Tiene una anchura de metro y medio, baja entre árboles y por medio de los prados y se puede desmontar. Se asienta en el terreno con una especie de tornillos y no hace falta hormigonar, por lo que el terreno se queda como estaba”.

Este sería el tobogán de montaña más grande de España, que aprovecharía la telecabina de Aramón Panticosa para ascender. El recorrido sería de 3.3377 metros, una pendiente media del 21% y un desnivel de 711 metros entre la estación de esquí, con la que no interfiere, y el pueblo.