La Policía Nacional detiene en Zaragoza al autor del atraco en un estanco de Huesca

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Zaragoza al autor del atraco en el estanco de la calle Teruel de Huesca el día 20 de agosto. La colaboración policial ha facilitado que el Grupo de Atracos de la Jefatura Superior de Aragón localizara al investigado en una céntrica calle de la capital aragonesa, procediendo a su detención.

La investigación se inició inmediatamente al tener conocimiento de este robo con intimidación, en el que el autor amenazó al propietario del establecimiento con un arma blanca para apoderarse de 150 cajetillas de tabaco y 500 euros, que introdujo en una bolsa de deporte. Actuó nada más abrir el establecimiento, y lo hizo ataviado con un pasamontañas y un gorro para ocultar sus facciones. La Comisaría Provincial de Huesca emitió una orden policial interesando su detención.

Según informan desde la Policía Nacional, una ardua investigación ha propiciado la resolución de este caso. Las pesquisas permitieron averiguar que el autor de los hechos es un joven de 20 años, que había salido de prisión hacía un mes tras cumplir una condena por un robo con violencia de similares características, y que desde entonces se había establecido en un domicilio de Huesca, el cual había abandonado tras la comisión del atraco al estanco de la calle Teruel.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 6.30 del 20 de agosto en una expendeduría de tabaco, lotería y prensa ubicada en el número 12 de la calle Teruel. Según explicó entonces el propio responsable del establecimiento, a esa hora entró en el local un joven de unos 20 años de edad con el rostro cubierto con un pasamontañas y, sin que el dependiente tuviera tiempo de reaccionar, puso una mochila encima del mostrador y le ordenó que le diera todo el dinero que tuviera en la caja registradora, cartones de tabaco y hasta su móvil.

Y para ello, le ha amenazó con un arma blanca. "Me ha dicho que ni se me ocurriera hacer ninguna tontería y me ha señalado la navaja que llevaba en la mano", relató la víctima del atraco. Tras llenar la mochila con el dinero y el tabaco, abandonó el estanco corriendo.