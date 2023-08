Atracan a punta de navaja un estanco de Huesca: "El ladrón temblaba más que yo"

La Policía Nacional busca al autor de un atraco a punta de navaja perpetrado este domingo por la mañana en un estanco de Huesca. El ladrón ha huido después de llevarse un botín de más de 1.000 euros entre el dinero que había en la caja registradora y diez cartones de tabaco.

Los hechos han ocurrido alrededor de las 6.30 de la madrugada en una expendeduría de tabaco, lotería y prensa ubicado en el número 12 de la calle Teruel. Según ha explicado el propio responsable del establecimiento, a esa hora ha entrado en el local un joven de unos 20 años de edad con el rostro cubierto con un pasamontañas y sin que el dependiente tuviera tiempo de reaccionar, ha puesto una mochila encima del mostrador y le ha ordenado que le diera todo el dinero que tuviera en la caja registradora, cartones de tabaco y hasta su móvil. Y para ello, le ha amenazado con un arma blanca. "Me ha dicho que ni se me ocurriera hacer ninguna tontería y me ha señalado la navaja que llevaba en la mano", ha relatado.

El dependiente le ha dado cinco cartones de Marlboro y seis o siete de Camel, además de 500 euros en efectivo, "que es lo que dejamos de cambio de un día para otro", ha señalado.

La víctima cree que el delincuente tenía "fichado" el estanco por su modus operandi ya que un domingo a las 6.30 de la mañana suele haber muy pocos clientes. "Ha elegido la hora perfecta", ha reconocido.

Tras llenar la mochila con el dinero y el tabaco, ha abandonado el estanco corriendo. Y aunque el dependiente se ha asomado a la calle para ver qué dirección había tomado para darle información a la Policía Nacional, "ha desaparecido muy rápido, supongo que se ha ido por el primer desvío que había".

El ladrón llevaba un pasamontañas de color fucsia, un chaleco y pantalón largo, y al parecer tenía acento sudamericano. A la víctima le ha parecido que no debía tener mucha experiencia en este tipo de delitos "porque se le veía nerviosísimo, temblaba más que yo".

Inmediatamente, este trabajador ha dado aviso a la comisaría oscense y se han desplazado a la zona especialistas de la Policía Científica para tomar declaración a la víctima y recabar datos que permitan localizar al atracador.