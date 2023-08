Carolina Chaves: "Al público le extrañó mirar al palco de la plaza de toros y ver a una mujer presidiendo"

Carolina Chaves no estará estas fiestas de San Lorenzo en el palco de la plaza de toros de Huesca. Tiene que ir a hacer un curso porque acaba de ascender a comisaria. Su presencia en el asiento principal del balcón del coso taurino, en 2015, sorprendió a los aficionados, aunque en estos años ya se han habituado a ver una mujer en ese lugar destacado, reservado al presidente de la corrida (en este caso presidenta), flanqueada por el asesor artístico y el asesore veterinario.

Chaves no solo fue la primera en ocupar este puesto en Huesca. También sentó un precedente en las plazas de primera de todo el país. "Ahora ya las hay en otros sitios", afirma. Además de la feria de San Lorenzo, ha presidido la del Pilar en Zaragoza y la Vaquilla en Teruel.

La comisaria de la Unidad de la Policía Nacional Adscrita al Gobierno de Aragón asegura que en un mundo tan masculino como el de los toros, donde las mujeres escasean, sobre todo ha sentido "respeto". «’Presidenta por aquí, presidenta por allá, ‘lo que diga la presidenta’. Todo el mundo me trata de usted, dice estar a mis órdenes, y es que eres la autoridad, la que tiene la última palabra para todo. Los mulilleros me defienden mucho", explica Carolina Chaves.

Su nombramiento fue un empeño de la entonces directora general de Interior del Gobierno de Aragón, María Ángeles Júlvez. "Dijo que tenía que ser una mujer sí o sí", cuenta. También la animó Antonio Placer, que estuvo unos años al frente de la comisaría de Huesca y luego fue nombrado jefe de la Unidad Adscrita en Aragón.

En 2015, Chaves era inspectora. Tuvo que hacer un curso de presidentes y delegados de plaza impartido por la Policía. "Ahora el curso lo doy yo. Se siente mucha responsabilidad desde el minuto uno, desde que traen los toros, porque tienes que garantizar que estén en condiciones. Eres la notaria del pesaje, el enchiqueramiento, el enlotado, el sorteo... La primera vez subí al palco, muy, muy nerviosa", admite.

Al hablar de la acogida que tuvo, no oculta que hubo de todo, pero lo recuerda como una experiencia grata. "A parte del público le extrañó mirar al palco y ver a una mujer. Comentaban: ‘Es una chica, es una chica’. Sí que escuché a alguno decir ‘A fregar’, pero fueron los menos".

"No solo se sorprendieron los espectadores, también los toreros", aclara. Ahora, unos y otros, ya están más acostumbrados porque también presiden concejalas en algunas plazas. "El primer año me criticaron mucho porque pensaban que era muy blanda por el hecho de ser mujer. Sin embargo, en Zaragoza me criticaron por lo contrario".

En las plazas de tercera puede presidir un alcalde o la persona en quien delegue. En las de primera, siempre han sido policías, aunque desde que los toros son competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma es posible hacer recaer esta responsabilidad en un aficionado de reconocido prestigio. "Por tradición seguimos presidiendo policías, sobre todo porque aparte de ejercer de maestro de ceremonias dirigimos a los agentes de seguridad ciudadana", explica Carolina Claves, que este año faltará a su cita en la feria de San Lorenzo.

Quien se estrenará estas fiestas será la presidenta de la Peña Taurina Oscense, Gloria Ruiz Picazo, que sustituye a Pablo Ciprés, también pionera al frente de la entidad.