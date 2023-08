La crítica política se cuela en las fiestas de Huesca: del carril bici a Shakira

Las fiestas de Huesca no dejan de lado la política. Hace años, desde el Rincón del Jerezano, hoy ya desaparecido, era habitual que llovieran críticas (y algún objeto no deseado) al paso de la comitiva de la procesión de San Lorenzo, donde además de los próceres locales abundaban autoridades regionales. No solía faltar el presidente de la Comunidad Autónoma, que esta vez estará más ocupado en su debate de investidura. La costumbre no se ha perdido y en la Costanilla de Santiago se les entregará mañana un presente cargado de censura hacia la gestión.

Pero la oportunidad de hacer juicio a la política local se anticipa con la cabalgata. Es el momento en que se desvelan las pancartas que acompañarán a las peñas durante todas las fiestas. En ellas no hay motivos decorativos sino un examen ácido a la actualidad municipal, más presente que nunca con el reciente relevo en el Ayuntamiento.

Tanto el exalcalde, Luis Felipe, como su sucesora, Lorena Orduna, son protagonistas de las telas que durante siete días pasearán las peñas. Los que Faltaban, a quien ha correspondido el honor no solo de colocar la pañoleta al santo sino de abrir la cabalgata, hace alusión a la polémica del carril bici que amargó la última parte del mandato de Luis Felipe. En la imagen se lee "Más zona azul que zonas verdes y más carril bici que bicicletas", para a continuación aludir a la necesidad de hacer un reset en la ciudad en cuanto a la política de movilidad.

La Zoiti se pregunta "¿Se acabó la monotonía?", con una imagen del exalcalde Luis Felipe montado en una bicicleta junto a la famosísima Shakira, que ha dado mucho que hablar este último año y no solo por sus éxitos artísticos sino por sus ácidas letras contra su ex, Piqué. Al lado de la 'pareja' vemos a Lorena Orduna montada en un bólido de Formula 1.

La peña Alegría Laurentina muestra una caricatura de Orduna y un gran interrogante: "¿Qué deberías hacer próximamente como alcaldesa?". Y como en los concursos televisivos, se ofrece una terna de posibles respuestas: Carriles bici en los carriles bici, zonas azules en los garajes, impuestos por respirar demasiado o un local de ocio en el Jai Alai. Este último recuerda la eterna reivindicación de la peña respecto a su sede de la calle Padre Huesca.

La Parrilla vuelve a incidir en el tema del carril bici, que tantas críticas ciudadanas suscitó hace unos meses con la ampliación del trazado. La pancarta muestra al exalcalde de nuevo en una bicicleta en un circuito que va discurriendo por los edificios más emblemáticos de la ciudad: el Casino, la Catedral, el Ayuntamiento o la iglesia de San Lorenzo.

Por su parte, la peña 10 de Agosto refleja el traspaso de poderes en el Ayuntamiento, con Luis Felipe cediendo el bastón de mando en presencia nada menos que de San Lorenzo en su peana.

Solo la peña Los 30 se sale de esta tendencia y con un dibujo firmado por el artista Piter Saura reivindica espacios para las seis peñas y actividad cultural para todo el año.