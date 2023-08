El cohete más dulce desata la pasión por el blanco y verde en una plaza desbordada

El más dulce, el más goloso, el más laminero... Seguramente se podría poner cualquiera de estos adjetivos y nos quedaríamos cortos para definir el momento que ha vivido este miércoles, 9 de agosto de 2023, el pastelero oscense Raúl Bernal cuando a las doce en punto del mediodía ha prendido la mecha del cohete de las Fiestas de San Lorenzo. Lo ha seguido con la mirada y con los brazos en alto hasta que ha explotado en el cielo de la plaza de la Catedral y ha desatado la pasión por el blanco y verde de toda una ciudad.

El sentimiento laurentino ya recorría las calles desde primer hora, cuando las terrazas de los bares se iban llenando para saborear los almuerzos típicos de 'huevos con...', salmorrejo, bacalao con tomate, rabo de toro... Cualquiera de esas 'delicatessen' eran necesarias para coger fuerzas para todo lo que se venía por delante en esta primera mañana de fiestas.

Mientras, en la plaza de la Catedral, el Ayuntamiento de Huesca cumplía con la tradición y al ritmo de la Marsellesa francesa y el himno de España interpretados por la Banda de Música, el alcalde de Tarbes, Gérard Tremége, y su homóloga oscense, Lorena Orduna, han izado las enseñas nacionales de sus respectivos países. Entre los testigos de excepción, las 28 mairalesas de barrios y peñas con sus mejores galas.

Ambos alcaldes han renovado posteriormente el compromiso de hermanamiento que une a ambas ciudades desde hace 59 años. En su discurso, Orduna ha incidido en que "frente a las divisiones y los desencuentros, San Lorenzo es la fuerza que los refuerza como comunidad". Y se ha mostrado convencida de que "Huesca estará a la altura estos días de su bien merecida fama de ciudad hospitalaria, abierta, tolerante y respetuosa".

Mientras, Tremége ha agradecido el trato recibido durante los 23 años que lleva viviendo a las fiestas de Huesca y en los que ha conocido ya a cuatro alcaldes distintos. Y ha aprovechado, además, para tener un sentido recuerdo hacia el fallecido Fernando Elboj. En su alocución se ha dirigido a Orduna para remarcar que "somos herederos de una historia común entre dos países y debemos ser sus defensores". Y pese a reconocer que Francia está atravesando momentos difíciles con "tumultos y disturbios", ha instado a la alcaldesa oscense a trabajar juntos para conseguir "una Europa fuerte".

También como es tradición, ambos se han intercambiado unos obsequios. En esta ocasión, el alcalde francés ha regalado una cesta con productos típicos de su país y Lorena Orduna le ha hecho entrega de un cuadro reproducción de 'La Campana de Huesca'.

La alcaldesa Lorena Orduna le ha regalado una reproducción del cuadro de 'La Campana de Huesca' a su homólogo de Tarbes, Gerárd Tremége. Javier Navarro

Y cuando las autoridades y demás invitados se han querido dar cuenta, ha llegado el momento del disparo del cohete. Abajo, en la plaza, algunos llevaban más de una hora y media de espera que han amenizado con emotivos vítores a San Lorenzo y disparándose vino en las camisetas con pistolas de agua.

La concejala de Fiestas, Nuria Mur, se ha dirigido desde el balcón principal del Ayuntamiento a una plaza totalmente entregada a la fiesta para darles las gracias "a los oscenses, a los peñistas y a todos los que habéis venido a visitarnos y elegido estas maravillosas fiestas". Además, les ha animado a disfrutarlas "con alegría, ilusión y respeto" con el deseo de que sean "una fiestas inolvidables". Y conjuntamente con la alcaldesa han pedido al público gritar todos juntos "¡Viva Huesca! ¡Viva San Lorenzo!".

Y entonces todas las miradas se han centrado en Raúl Bernal que ha cumplido su promesa y ha ido vestido con una chaquetilla de cocinero para que su reconocimiento como lanzador del cohete se tome como un homenaje a toda la gastronomía oscense. Tras recibir el mechero, lo ha acercado al cohete y este ha salido disparado al cielo, explotando en solo cuatro segundos y llenando la plaza de una alegría incontenible.

"Ha sido un momento increíble. He estado más relajado de lo que pensaba intentado aguantar el máximo tiempo y disfrutar de cada segundo, no ir a lo loco sino intercambiando incluso miradas con amigos que estaban abajo. He visto a la gente abajo súper animada, muy contenta y compartiéndolo conmigo", ha explicado instantes después. Además, Bernal ha confesado que estará "eternamente agradecido" ya que para un oscense como él, poder tirar el cohete de San Lorenzo "es lo máximo, algo que nunca en la vida había soñado y me voy a quedar para siempre". Está convencido de que van a ser las fiestas "más dulces" de su vida y espera poder vivirlas "a tope como siempre y este año vamos a sacar fuerzas de donde sea para poder disfrutar más".

Tras ello, la alcaldesa de Huesca ha tomado de nuevo la palabra para hacer un brindis con cava con todos los invitados presentes en el Salón del Justicia, una novedad del programa de este año.