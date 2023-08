Enol, de 5 años, arranca lágrimas de emoción en el Saludo a San Lorenzo

"Papá, no llores". Enol, con solo 5 años, uno de los protagonistas de la primera mañana laurentina, consolaba a su padre cuando ambos se han subido a la plataforma para colocar la pañoleta verde a San Lorenzo en la fachada de la basílica, en una plaza abarrotada de público. Un acto que este año ha sido más solemne, más temprano y "menos sucio".

El honor de poner el pañuelo le correspondía este 2023 a la peña Los que Faltaban, que se lo ha querido dedicar a una destacada socia, Emma Viñao, fallecida el pasado mes de junio a los 39 años. Han sido su hijo, Enol, y el padre del pequeño, José Luis Salamero, quienes se han subido a la plataforma elevadora, convenientemente asegurados, para poner el pañuelo. Abajo, esperaban otros familiares, todos muy emocionados y entre lágrimas. Unos sentimientos que han invadido la plaza.

A la pasión con la que se ha vivido el momento ha contribuido el cantador Roberto Ciria, que ha interpretado una jota escrita para la ocasión: "Ya comienza San Lorenzo, ya estamos aquí las Peñas para subir a ponerte nuestra verde pañoleta".

Por primera vez desde que se instauró en 2004, hace casi 20 años, el acto se ha celebrado antes del chupinazo. Las peñas recreativas de Huesca llegaron a un acuerdo con el párroco y la Cofradía de San Lorenzo para fijar la hora. Antes se llevaba a cabo tras el lanzamiento del cohete anunciador de las fiestas y la cabalgata laurentina que recorre después el Coso Alto, entre las 13.00 y las 14.00. Las condiciones en las que llegaban muchos de los participantes y la suciedad de sus atuendos, morados de vino en lugar de blancos y verdes, hace tiempo que eran objeto de polémica.

Finalmente, con el objetivo de "honrar y preservar el decoro que se merece nuestro querido patrón de la ciudad, San Lorenzo" las partes implicadas en la colocación de la pañoleta a la escultura de piedra que preside la fachada principal de la iglesia acordaron que fuera a las 10.45.

Álvaro Antoñanzas, presidente de la peña Los que Faltaban, con voz entrecortada, ha recordado que el acto era un homenaje a Emma, "una socia querida y muy conocida en Huesca y a la que se echa de menos". Un momento "con sabor agridulce", ha dicho, "pero me quedo con la imagen de Enol feliz recordando a su madre, lo ha vivido con la inocencia de un niño de 5 años".

"Además de emocionante ha sido espectacular ver la cantidad de gente que ha venido, personas que hoy sí que querían estar aquí", según Antoñanzas, quien se ha mostrado "eternamente agradecido a los compañeros peñistas y no peñistas" por respaldar el homenaje con sus presencia.

El cambio de hora ha tenido una gran aceptación de público, que ha acudido a la plaza aún de blanco y verde impolutos. Eran pocos los que han aparecido con las camisetas manchadas de vino. "Cuando se nos propuso esta idea de tener esta plaza blanca y verde como está el 15 de agosto, quisimos intentarlo", ha señalado el presidente de Los que Faltaban.

Ana Lite, presidenta de la peña 10 de Agosto, y Javier Ibarz, de la Alegría Laurentina, se felicitaban por la respuesta de la gente. "Cuando se hacía a las dos de la tarde esto era un trasiego de gente y no tenía la intensidad que ha tenido hoy. Hay que probar, es cuestión de ensayo y error. Las peñas tenemos que hablar y ya veremos si lo mantenemos así en el 2024 o introducimos algún añadido", ha declarado Ibarz, quien ha añadido que la presencia de Roberto Ciria pretendía dar mayor intensidad al acto. "Es lo que tiene la jota, es corta pero potente", ha añadido. Por su parte, según Ana Lite, las peñas están "contentos, han asistido muchas personas y ha sido muy animado".

El presidente de Los 30, Tomás Hernández, ha reconocido que no esperaba tanta gente, aunque la plaza no ha estado a rebosar como otros años. "Lo importante es que los oscenses han respondido", ha dicho. "Nos lo pidió la cofradía y no se ve a nadie manchado de vino. Respeto al santo ha habido. La valoración es positiva, pero entre las peñas decidiremos qué hacemos el año que viene". Inicialmente se barajó las 8.00, una hora descartada por 'inviable', al ser muy temprana.

La cofradía se ha mostrado satisfecha. "Nos ha parecido un acto más digno con respecto al santo, de gran devoción tanto por parte de las peñas como de los oscenses, y a la vez muy emotivo", ha explicado Lorenzo Arnal, vocal de la junta. El cambio de horario ha ido, a su juicio, "bastante bien".

Arnal repartía estandales a la puerta de la basílica y tenía cola para conseguir el cordón verde. "Ya es una tradición venir el 9 y 10 de agosto, aunque los demos todo el año". Dentro, espera la peana del santo, estas fiestas con faldones nuevos para cumplir con la Ley de Memoria Democrática, eliminando las palabras invicta y heroica de la tela. El busto se guarda en el tesoro de la basílica y por la tarde se sacará para el tercer día del triduo. Por la noche se colocará para adornar la peana, que mañana procesiona por el centro de la ciudad en el día grande.