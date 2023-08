"Quise hacer un cartel de San Lorenzo al gusto de todos y superrespetuoso"

Las fiestas de Huesca, que arrancarán en menos de 48 horas, se anuncian este año con un cartel con forma de tarta y de color rosa. Su autora, la diseñadora gráfica oscense Ana Porta, parecía predestinada a ello. Nació un 9 de agosto y su segundo nombre es Laurentina. ¿Quién mejor que ella para resumir en una imagen la esencia de San Lorenzo?

Cuando recibió el encargo de forma directa del anterior gobierno municipal, que apostó por su dilatada experiencia profesional, solo pudo decir que sí. "El 9 de agosto siempre tengo doble celebración: el chupinazo y mi cumpleaños. Lo malo es que muchos están tan entretenidos que no se acuerdan de felicitarme", cuenta divertida.

Asumió el encargo con mucha responsabilidad. "Me daba mucho respeto por todo el revuelo que se genera en torno al cartel: gente a favor, detractores... Quería hacer algo que pudiera gustarles a todos, superrespetuoso con las fiestas y que a alguien de fuera de Huesca le enseñara lo que sucede esos días en la ciudad", explica la autora. El proceso creativo arrancó con la idea de mostrar que en el centro urbano, en San Lorenzo, siempre está pasando algo. También era importante destacar el chupinazo, representado en el último piso de ese gran pastel. "Para mí es muy importante ese día, el que más he disfrutado desde cría. Todo empieza ahí, es cuando tienes más ganas después de todo un año aguantando la espera".

El paseo por el Coso, las verbenas en López Allué o los Danzantes quedan perfectamente reflejados. "Evidentemente, por el tamaño del cartel, algunas cosas se han quedado fuera: la plaza de toros, los chiringuitos, las ferias…, pero intenté plasmar los lugares de la fiesta. Se ve público en todos los actos, quería que se percibiera el buen ambiente que hay en todos los sitios".

Desde la presentación del cartel, Ana Porta ha escuchado interpretaciones muy diversas, como que parece una tarta. "La tarta es un elemento indispensable en cualquier celebración", justifica, aunque no lo diseñó con esa intención, "ojalá se me hubiera ocurrido". Sus personajes se asemejan a juguetes, por los materiales y los colores. En este caso la idea del juego sí estaba ahí cuando hizo el diseño.

Y luego está el color, ese rosa relacionado con la primera infancia de la mujer, que sorprendió porque lo habitual es ver los tonos laurentinos. "No es estrictamente blanco y verde. Me tomé esa licencia porque vi que otros años no lo era. Mi planteamiento inicial sí apuntaba a eso, quería hacer un cartel superrepresentativo, pero luego, con tantos elementos, hacía falta algo que resaltara la figura principal. Elegí una de las primeras pruebas que hice con ese rosa. Tenía guardados varios bocetos, al final los ojos siempre se me iban a esa versión, y decidí considerarla en el montaje final del cartel".

La elección del color es solo estética, no va más allá, un rosa que por cierto odiaba cuando era pequeña. "No me gustaba que las niñas tuviéramos que ir de rosa obligatoriamente. Pero luego, trabajando, es un color superagradecido, que he terminado incorporándolo mucho a las ilustraciones de mis proyectos personales porque da muy buen resultado, lo suaviza todo mucho y le da un ambiente cálido a las cosas".

Desde que Ana Porta decidió dedicarse al mundo del diseño gráfico le ilusionaba hacer algún día el cartel de San Lorenzo. Lo que no le gustaba es que fuera un concurso. Ella se había presentado cuando empezó a estudiar y cree que detrás hay cuestiones difíciles de afrontar para un amateur, como la exigencia de imágenes exclusivas. El hecho de haber podido cumplir un sueño, y que haya sido a través de un encargo profesional, ha sido para ella la guinda del pastel.