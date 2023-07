Huesca paraliza el servicio de comidas en el campin porque la cocina no tiene licencia

El Ayuntamiento de Huesca ha determinado que el campin San Jorge "no puede ofrecer un correcto servicio de restauración" debido a que la cocina instalada "no cuenta con la previa licencia de actividad". Además, preocupa que sus materiales, principalmente madera, no se adecúen a la normativa de Sanidad para instalaciones de hostelería.

El nuevo gobierno municipal va a realizar una consulta previa a Salud Pública del Gobierno de Aragón para que determine las necesidades de adecuación a la normativa de la cocina ya instalada en el edificio de servicios del campin. Por lo tanto, la cocina, que presta servicio tanto al recinto de acampada como a la piscina, permanecerá cerrada hasta que se lleve a cabo una inspección de la instalación, se evalúan las condiciones y se de el visto bueno para su funcionamiento.

Paralelamente, se está trabajando para conseguir la cesión definitiva de las instalaciones por parte del Gobierno de Aragón y se está estudiando, de cara al futuro, la integración de la gestión del área de auto caravanas en la gestión del campin. También se proyecta hacer un replanteamiento de su espacio para aprovecharlo, reordenarlo y adaptarlo a los nuevos usos, según han informado desde el equipo de gobierno.

Respecto a los bungalós, (uno ya instalado y dos en contratación) se plantea acondicionarlos de forma que puedan ser utilizados por estudiantes durante el curso, indicaron las mismas fuentes. Cada uno de ellos tendrá una capacidad de entre dos y cuatro plazas. Contarán, como mínimo, con una habitación doble de 10 metros cuadrados, un salón comedor de 15 m2, un cuarto de baño de 2 m2 y un porche integrado cubierto de 8 m2. La cocina estará dotada de vitrocerámica, campana extractora y microondas. Además de sistema de calefacción y agua caliente, dispondrán de preinstalación de aire acondicionado.

En cuanto a los precios del campin, el gobierno local ha destacado que no se producía una actualización desde 2016 y "ha supuesto un cambio en los conceptos de uso y un aumento de un euro en la tarifa diaria".

El campin San Jorge está actualmente calificado como de tercera categoría, después de que en 2018 se derribó el edificio donde estaba el restaurante, servicio del cual carece la instalación.

También ayer, el grupo municipal de Vox criticó la subida de precios porque "no aporta ningún valor añadido" y "carece de un plan de gestión integral". El campin San Jorge abrió el viernes 7 de julio y estará en funcionamiento durante los dos próximos meses.

Además de oponerse a la subida de precios, entre un 20 y un 25% según los servicios, Vox ha presentado una moción pidiendo la integración de la zona de aparcamiento de autocaravanas en la propia gestión del campin, dotando a dicha zona de servicios complementarios ubicados en el campin.

Además, el grupo político propone ceder la gestión de estas instalaciones a las diferentes asociaciones de la ciudad que trabajan con personas con discapacidad y colaborar con la Escuela de Hostelería y Turismo de Huesca.