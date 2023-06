Purificación Broto, presidenta de la AVV del Perpetuo Socorro en Huesca: "Este barrio ha peleado por cada servicio público"

La Asociación de Vecinos del Perpetuo Socorro de Huesca ha celebrado su 50 aniversario. ¿Con que objetivo se creó?

Se fundó en 1973. Las asociaciones de vecinos empezaban a moverse en toda España y aquí había muchas necesidades. Santiago Escartín Otín y Mariví Ramón recorrieron casa por casa para explicar qué era esto y crear un movimiento que velara porque se tuvieran servicios públicos de calidad. Las calles no tenían aceras, no había parques ni ambulatorio... El barrio se ha hecho a sí mismo, ha peleado cada instalación pública.

¿De ahí viene ese sentimiento de barrio?

Claro. Es un sentido de pertenencia muy arraigado. Vino mucha gente a ver la exposición de fotos ‘50 años haciendo barrio’ y se notaba que habían sido felices aquí.

Uno de cada seis vecinos ha nacido en otro país. ¿Eso favorece u obstaculiza la integración?

Quien viene de fuera enseguida es de aquí. Me llamó la atención, hace años, que una mujer de Gambia dijo que su hija nació para las fiestas del barrio. Ese sentimiento se aprende pronto; es extensible a todos los vecinos.

¿Y los problemas de convivencia en algunas calles? Aquellos que llegaron a la Fiscalía.

Aún están ahí, sin resolver. Exceso de basura, incumplimiento de ordenanzas municipales, animales por la calle... Son personas que no se comportan. Ahora trabaja con ellas un equipo de mediación, pero es algo que no se resuelve de un día para otro.

Las obras del centro de salud, tan demandado, se han licitado y siguen manifestándose ¿No confían en las instituciones?

Bueno… Como ahora hay cambio de Gobierno, por avisar a quienes asuman los cargos, que no se despisten. Si en septiembre no vemos las máquinas trabajando tendremos que volver a las manifestaciones y a las Cortes.

¿Hay ahora más relación con las instituciones que hace 50 años?

Durante el mandato que ha terminado ha habido bastante poca. Cuando el 20 de mayo vino el alcalde a presentar el nuevo centro de salud un vecino le planteó que este barrio estaba en desigualdad de condiciones respecto a otros y que no se habían atendido las necesidades urbanísticas y sociales. Un alcalde debe pasearse por los barrios el primer día después de las elecciones, no cuando va a acabar el mandato.

¿Cree que ha pasado la edad dorada de las asociaciones de vecinos?

Es un momento diferente. Cuando se fundó la asociación del barrio no había otra y en ella estaban las comisiones de la mujer, los jóvenes, medio ambiente... Ahora la gente prefiere estar en otras organizaciones con intereses más específicos.

Las redes sociales ¿ayudan a la participación?

No las hemos usado mucho. En nuestro barrio nos gusta comunicarnos directamente, puerta a puerta, con un boletín que se buzonea, aunque también hacemos difusión por las redes sociales.

¿Qué le piden al nuevo gobierno municipal?

Mejorar el parque Joaquín Roig; que pongan juegos infantiles, porque había una araña de cuerda que se pudrió y no repararon, y hay fuentes que nunca tienen agua. Más árboles en la Ronda del Isuela y que completen el parque de las Mártires. Ahí hay un solar que se podría convertir en parquin para autobuses, para el turismo en ruta, con una caseta de información, mesas para pícnic… porque en Huesca ya no se puede llegar fácilmente al centro.

¿Por qué este barrio no tiene mairalesas (reinas de fiestas)?

Lo primero, pediría respeto a nuestra decisión. No somos raros por eso. Dicen que es una tradición, pero las tradiciones también son cambiantes porque, de lo contrario, el varón seguiría siendo el heredero y la chica la que cuidase de los padres. El barrio se planteó hace años la figura de la mairalesa y concluimos que es un estereotipo que no se corresponde con la realidad. La mujer de hoy es diversa en todos los aspectos. También conlleva un desembolso económico que no todas las familias se pueden permitir, entonces tampoco es accesible para todos. No hay igualdad ni equidad.