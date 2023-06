Cómo asistir de público a La Resistencia que Broncano grabará en Lanuza

La productora El Terrat, lo hizo público este martes: el programa 'La Resistencia' que presenta David Broncano y se emite de lunes a jueves en MovistarPlus+, con éxito de audiencia, se grabará el lunes 26 de junio en el auditorio de Lanuza (Huesca), en el mismo escenario flotante donde del 7 al 29 de julio se celebrará el Festival Internacional de las Culturas Pirineos Sur.

El anuncio ha suscitado el interés de sus seguidores, quienes, a juzgar por lo publicado por la productora, tiene la oportunidad de formar parte del público: "El Terrat y MovistarPlus+ invitan al público a venir al primer late-late night de la televisión que se graba por la tarde, y dar la bienvenida al verano con el equipo de La resistencia desde una localización idílica", afirman en un comunicado. "Te aseguramos que recordarás el atardecer de este lunes 26 de junio para siempre”, añaden.

Qué hacer para asistir como público a la grabación de 'La Resistencia'

Aunque las plazas se agotaron rápidamente nada más hacerse oficial la fecha de grabación -era posible solicitar hasta cinco por persona-, si alguno de los afortunados espectadores cancelan sus entradas habrá una segunda oportunidad de conseguirlas. Para asistir es necesario rellenar un formulario en el siguiente enlace: https://elterrat.com/contacto/publico-la-resistencia-en-el-pirineo-aragones/, aportando los nombres de todos las personas interesadas, apellidos y DNI.

Tras enviar la solicitud, la organización se pondrá en contacto progresivamente con los usuarios para gestionar las plazas, recordando que solo disponibles para mayores de edad. Igualmente, también recuerdan que enviar la solicitud, no significa lograr una plaza asignada. "Debemos ponernos en contacto contigo vía e-mail para gestionar tus plazas. No está permitida la entrada al espectáculo sin nuestra confirmación definitiva que te la enviaremos al correo electrónico", afirman desde la web oficial. "Tenemos el aforo limitado, y contestaremos a todas las solicitudes registradas, pero hay que tener paciencia, no es automático".