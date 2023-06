'La Resistencia', el programa de humor que presenta David Broncano, se grabará el lunes 26 de junio en el auditorio de Lanuza (Sallent de Gállego). La realización del 'late night', que produce El Terrat (The Mediapro Studio) y emite de lunes a jueves MovistarPlus+, será por la tarde y finalizará al ponerse el sol.

Ha sido la propia productora la que ha anunciado dicha grabación con el objeto de atraer al público hasta el escenario flotante del embalse de Lanuza, donde del 7 al 29 de julio se celebrará el Festival Internacional de las Culturas Pirineos Sur.

"¿Te gusta ‘La Resistencia’? y, ¿una tarde de risas de las buenas en el Pirineo aragonés? Deja de frotarte los ojos porque puedes tener los dos planazos a la vez". Así comienza el reclamo de El Terrat, que "te invitan a venir al primer late-late night de la televisión que se graba por la tarde, y da la bienvenida al verano con el equipo del programa desde una localización idílica! Te aseguramos que recordarás el atardecer de este lunes 26 de junio para siempre".

Para asistir, explican que hay que rellenar el formulario con todos los datos de quien haga la solicitud así como de sus acompañantes (un máximo de cinco personas). Respecto a estos recuerdan que es preciso poner el nombre, apellidos y DNI, ya que de lo contrario no se podrá gestionar la reserva de su plaza.

Todas personas que asistan como público deberán ser mayores de 18 años. La edad se verificará a la entrada. La productora recuerda que hay que rellenar el formulario con los acompañantes una sola vez y que ellos no pueden inscribirse también por su cuenta, ya que se duplicarían las plazas y se quedarán bloqueadas ambas solicitudes.

Además, subrayan que el hecho de enviar la solicitud no significa que ya se tenga asignada una plazas asignada. "Debemos ponernos en contacto contigo vía e-mail para gestionar tus plazas. No está permitida la entrada al espectáculo sin nuestra confirmación definitiva que te la enviaremos por e-mail", señala El Terrat.

La productora recuerda que el aforo para presenciar la grabación de 'La Resistencia' es limitado y que, aunque contestarán a todas las solicitudes registradas, "hay que tener paciencia porque no es automático". Haciendo gala del humor que caracteriza a El Terrat, se indica que "hay una humana contestando cariñosamente a todas las peticiones, no hay IA". "Si no te llega la invitación, revisa tu carpeta de spam", añade.