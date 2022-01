David Broncano propone a los sustitutos para presentar 'La Resistencia'

El presentador David Broncano anunciaba este lunes su contagio por coronavirus y que por lo tanto no podría presentar 'La Resistencia' durante esta semana. El lunes, el sustituto al frente del espacio de Movistar fue Grison (Marcos Martínez), el músico especialista en beat box del programa, que entrevistó a la cantante Merche.

Al arrancar el espacio, se pudo escuchar una conversación donde Ricardo Castella y Jorge Ponce animaban a Grison a ser el presentador. "Lo vas a hacer genial", le dijo Castella, pero el músico le contestó: "Vaya bajón, me lo teníais que haber dicho antes". El director del programa recordó lo que pasó en 'El hormiguero' en una situación similar: "¿Se lo dijeron previamente a Nuria Roca?".

Castella cambió su clásica presentación: "Desde las entrañas de la Gran Vía, en el teatro Príncipe, La Resistencia con Marcos Martínez, Grison. ¡Todo el mundo en pie para recibir al presentador en edición pandemia!".

El programa contó con la intervención de Broncano que participo a través de una videollamada acompañando a Grison y la actriz Candela Peña que se encontraban en el teatro. "¿Te lo han dicho, no? Hoy presentas tú", decía el presentador a lo que su nuevo sustituto respondía entre risas: "Sí, me acabo de dar cuenta".

David recordó que quedaban aun varios programas esta semana a los que no iba a poder acudir por lo que propuso la organización de los próximos días: "Mañana Jorge o Ricardo. Y el miércoles el que no sea Jorge o Ricardo, el otro", explicaba. Castella rápidamente se desvinculó de ello repitiendo en varias ocasiones que no quería presentar.

La propuesta para el jueves era Candela Peña, noticia que los espectadores recibieron entre aplausos y coreando su nombre tratando de animar a la actriz para ello, ya que que no parecía muy convencida. El director continuaba con su negativa de presentar añadiendo que "mañana viene Pablo, que presente él".

En la noche del martes, se pudo ver que la organización de Broncano estaba funcionando, el encargado de dirigir el programa fue el humorista Jorge Ponce, que recibido entre aplausos abrió el programa con: "Lo primero, fuck Broncano". Ahora, quedara esperar quien será el siguiente en hacerlo hasta la vuelta del presentador.