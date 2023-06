Lorena Orduna: "Nos preocupan las Fiestas de San Lorenzo y el problema del agua"

Cuando le propusieron encabezar la lista del PP al Ayuntamiento de Huesca ¿pensó que podía ser alcaldesa?Estoy acostumbrada a trabajar y desarrollar objetivos con el propósito de conseguirlos. Cuando sales, sales a ganar. Lo pensé mucho pero creí que podía liderar el cambio que Huesca necesita. Planificamos una campaña buena y ya se ha visto que nos ha ido bien. Formamos un gran equipo y el triunfo es de todos.

El PP ha obtenido 8.841 votos y entre ellos no está el suyo porque vive en Tierz. ¿Se va a empadronar ahora en Huesca?Vivo donde vivo porque tengo dos niños pequeños y mi proyecto de futuro y familia pasó por adquirir un tipo de vivienda que en Huesca era imposible adquirir. Tengo a 9 minutos el colegio de mis hijos y mi marido y yo siempre hemos trabajado en Huesca. No tendría lógica que ahora me tuviera que empadronar aquí. Ser alcaldesa va mucho allá.

¿Le da vértigo empezar a gobernar sin experiencia política?Soy muy cauta pero tengo gran capacidad de trabajo y aprendizaje. Desde que me propusieron encabezar la lista he estudiado y trabajado. Tengo respeto a la responsabilidad, pero no miedo. Estaré rodeada de un buen equipo y la plantilla municipal.

¿Cuál será el primer efecto visible del gobierno local del PP?Estamos en fechas muy bonitas, importantes y complicadas porque las Fiestas de San Lorenzo son en agosto. Es uno de los cuatro hitos iniciales. Las fiestas son muy relevantes porque mueven muchos sectores. Viene mucha gente y tenemos que controlar temas de Viogén, seguridad… Hay que activar los protocolos para que todo salga bien y haremos lo posible para que sean perfectas.

Hábleme de otro hitoEl agua. Es un tema complicado desde hace 40 años. Apelaré a la responsabilidad en el consumo. En 2005 tuvimos una gran sequía y desde entonces no se han tomado medidas para afrontar una situación similar. Tenemos una red obsoleta y abastecimientos del siglo XIX. Otros lugares que han tenido problemas con el agua, como Extremadura, han hecho los deberes y me he fijado en su gestión. Tenemos que acometer un proyecto a corto plazo para asegurar el suministro, con la implicación de la DPH, la DGA y el Gobierno central, que tendrá que facilitar el acceso a ciertas infraestructuras.

¿El conflicto laboral municipal por el plus de antigüedad es otro hito? ¿Tiene la solución?A nivel jurídico, la Cámara de Cuentas de Aragón nos dice que es ilegal. Tenemos que mirar la forma de solucionar el problema. Vamos a intentar que el equilibrio sea óptimo, porque los empleados no deben verse perjudicados y un Ayuntamiento no puede incurrir en una ilegalidad.

Y el cuarto es...

El estado de ejecución de los fondos europeos. Hay problemas con el carril bici y muchos plazos que cumplir. Tendremos que hacer las modificaciones técnicas que se pueda, en consenso y atendiendo al calendario que marca Europa porque Huesca no puede perder esos fondos.

¿Habrá pacto con Vox?Tenemos la mayoría avalada por los oscenses, con el PSOE a la izquierda y Vox a la derecha. Cuando tengamos que llegar a acuerdos para la ciudad hablaremos con ambos y haré todo lo posible para que se favorezca siempre a los ciudadanos. Llegará octubre y tendremos que hablar.

¿No contempla responsabilidades de gobierno para Vox?El aval de los oscenses nos permite gobernar en minoría y cuando tengamos que recurrir a presupuestos y temas puntuales consensuaremos con las dos fuerzas políticas. Quiero tener una buena relación con todos porque pienso en Huesca.

La limpieza viaria ¿Se piensa en la privatización?Pienso en la limpieza de mi ciudad. No me gusta cuando voy por el Coso o el casco histórico y veo la calle, los grafitis… Pienso en ordenanzas y cómo acometer esta tarea y estamos buscando los mecanismos de equilibrio para que la ciudad esté bonita y limpia.

Pero ¿se plantea privatizar?En principio… No voy a decir ni que sí ni que no. Tengo que ver el montante económico, evaluar a nivel técnico y de personal, las horas, los puestos y el dinero que tenemos para poder trabajar. Conozco las ordenanzas pero ahora tengo que tener acceso a otros datos para poder decidir.

¿Que planes tiene para el Seminario?Es un elemento importante del patrimonio de Huesca y su uso puede dinamizar la zona. Apostamos por el campus biosanitario y somos conscientes de que necesitará tiempo y ubicaciones céntricas. Nos sentaremos con la Plataforma en Defensa de Patrimonio para ver cómo llegamos a un acuerdo que dé salida al Seminario, desde donde se puede impulsar dicho campus a nivel de titulaciones, cursos de especialización, másters y empresas de tecnología que quisieran venir.