Orduna no prevé reunirse con Vox antes de la investidura como alcaldesa de Huesca

La alcaldesa electa de Huesca, Lorena Orduna (PP), ha manifestado este jueves que no esta previsto reunirse con Vox antes de la investidura, que tendrá lugar el sábado 17 de junio. En una línea similar a la de quien será su homóloga en el Ayuntamiento de Zaragoza, Natalia Chueca, la futura presidenta de la corporación oscenses ha afirmado que "no habido contacto con Vox y no lo habrá, porque somos lista mayoritaria, tenemos la confianza de los ciudadanos y podemos gobernar". De los 25 concejales, el Partido Popular ha conseguido 12, uno menos de los necesarios para la mayoría absoluta.

Orduna no ha aclarado si el equipo municipal popular, que comenzará el mandato en minoría, intentará alcanzar después de la toma de posesión algún acuerdo con el grupo de Vox, que ha triplicado su representación y ha pasado a ser la tercera fuerza política en el Ayuntamiento de Huesca, tras el PSOE, que tendrá 10 concejales. En todo caso, parece que esta aproximación del PP no tendrá lugar antes del otoño, cuando empiecen a prepararse las ordenanzas fiscales y los presupuestos para 2024. El momento político actual, con una elecciones generales a la vuelta de la esquina tampoco es el más propicio para hablar de pactos.

La futura alcaldesa ha incidido en que ahora "estamos inmersos en el traspaso de poderes". Este jueves se ha celebrado la primera de las tres reuniones oficiales previstas con el gobierno saliente. En ella se han tratado temas de desarrollo , turismo, contratación, servicios generales y medio ambiente. También ha surgido el tema del abastecimiento de agua al municipio, "que nos suscita una gran preocupación". El lunes habrá otro encuentro, que no estaba planificado y que se ha acordado tras hablar hoy", ha indicando Orduna.

Ante las críticas recibidas por parte de los socialistas tras anunciar el PP que pediría una auditoría porque no disponía de la documentación necesaria para asumir las funciones de gobierno, la alcaldesa electa ha señalado que la confianza en los funcionarios municipales es "completa". No obstante, no ha considerado que la solitud de esta inspección fuera "precipitada".

Según ha reiterado Orduna, "nosotros no teníamos acceso a la documentación y cuando nos enviaron el cronograma con las fechas de las reuniones nos instaban a que miráramos las actas de las comisiones". "Ante ese correo por escrito, tuvimos que pedir una auditoria para garantizar el traspaso de funciones, por el bien de nuestra ciudad", ha añadido. La solicitud de la misma no está descartada porque "tenemos que analizar cómo está el estado de ejecución de presupuesto". "Confiamos en los funcionarios y si en algunas cuestiones tenemos dudas, la pediremos" ha precisado. La documentación ya ha empezado a recibirse.

En la reunión del lunes el orden del día recoge las áreas de fiestas y personal. Orduna ha recordado que las Fiestas de San Lorenzo "son inminentes" y que "hay que agilizar zar todos los procesos" vinculados a ellas. También considera que debe abordarse "en profundidad" el conflicto con los trabajadores municipales, que desde febrero están movilizados por la supresión del complemento de antigüedad, que cobran 330 personas y la Cámara de Cuentas de Aragón calificó como ilegal.

Precisamente, este jueves, los sindicatos han celebrado una concentración delante del Ayuntamiento para exigir una solución con el lema 'Gobierne quien gobierne el salario se defiende".