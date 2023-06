La futura alcaldesa de Huesca pide una auditoría al no recibir los expedientes  solicitados al PSOE

La reunión mantenida hace una semana entre los representantes del PP, que a partir del próximo día 17 gobernarán el Ayuntamiento de Huesca, y los del PSOE, que conforman el gobierno saliente, discurrió con "cordialidad", según indicó la alcaldesa electa, Lorena Orduna. Sin embargo, siete días después los populares consideran que este traspaso de poderes, que debía llevarse a cabo "con transparencia y lealtad institucional, como ocurrió en junio de 2015 al terminar el mandato de Ana Alós", no va discurrir en dichos términos.

Orduna ha manifestado este martes en rueda de prensa que a la petición de los populares de recibir un dossier con todos los proyectos, actuales y futuros, que están en marcha en el Ayuntamiento oscense, "se nos ha remitido a las actas de las comisiones, que son públicas". Ante esta situación, el PP ha anunciado que va a pedir una auditoría para conocer la situación del conflicto laboral existente desde febrero de este año por la supresión del plus de antigüedad, que la Cámara de Cuentas de Aragón califica de ilegal.

Esta inspección deberá recoger también los "compromisos adquiridos en materia de fondos europeos" y el "estado real de las cuentas". Lorena Orduna ha señalado que, según el informe de abril de 2023 del Instituto de Estudios Económicos (IEE) Huesca ocupa el puesto 116 en competitividad fiscal sobre un lista de 141 municipios analizados en España. "Está por debajo de Teruel (19) y Zaragoza (32)", ha precisado la alcaldesa electa. "Los oscenses sufren una gran presión fiscal y nosotros, en campaña, hemos dicho que bajaremos los impuestos", ha manifestado.

Asimismo, ha apuntado que también hay una "gran preocupación" por las Fiestas de San Lorenzo, "que son inminentes". "No tenemos conocimiento alguno sobre lo que hay preparado para el prelaurentis", ha apostillado.

Este jueves comienzan las reuniones oficiales para el traspaso de poderes del equipo municipal socialista a los populares, la lista más votada en las lecciones del 28 de mayo. "Habíamos solicitado la documentación para ir trabajando, porque una ciudad no puede quedar paralizada por una cambio de gobierno, pero no tenemos acceso a nada, no disponemos de la información completa", ha indicado. "Nos dicen los ciudadanos que no están teniendo respuesta a las peticiones realizadas a concejales que están en funciones, pero nosotros se las daremos a partir del 17 de junio", ha asegurado Lorena Orduna.

La futura alcaldesa ha recordado que el PP se ha quedado a 179 votos y a un concejal de la mayoría absoluta por lo que entiende que su lista está "legitimada" para gobernar el Ayuntamiento. En este sentido, ha dicho que tras las llamadas de teléfono al final de la jornada electoral para felicitarse mutuamente por los resultados obtenidos en las urnas, "no hemos hablado con Vox".

Lorena Orduna será investida alcaldesa al encabezar la lista más votada. Cuestión aparte es el gobierno local, para cuya estabilidad será necesario el apoyo de los tres ediles de Vox, ya que enfrente tendrá al PSOE, con 10 concejales. La corporación municipal afronta un mandato con la representación de tres fuerzas políticas.

Junto a Orduna ha estado el número 2 de la lista municipal, Ricardo Oliván. Según ha dicho, Huesca "está en una situación de desventaja en materia de fiscalidad" y ello se debe "a la falta de espíritu proactivo del Ayuntamiento y al poco esfuerzo que se ha hecho para que las empresas se queden aquí".

Oliván ha señalado que este es uno de los objetivos del nuevo mandato. "Solo hay que ver lo que están haciendo otros y hacer lo mismo, ya que hasta ahora se ha trabajado de forma plan y sin ambición", ha subrayado.