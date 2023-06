Doce despedidas y dos reproches en el último pleno del Ayuntamiento de Huesca

La última sesión plenaria del Ayuntamiento de Huesca, celebrada este miércoles, ha estado marcada por las despedidas de quienes no continuarán en la nueva corporación, que se constituye este sábado. A los 8 concejales que ya habían manifestado su intención de no continuar se han sumado otros cuatro: María José López, de Cs, que tomó posesión del cargo el 25 de mayo para sustituir a María Eugenia Gabás; Arturo Bierge (PSOE), que iba en el número 12 de la lista; Guillermo Boix, alcaldable de Podemos-AV, que no conseguido representación y el propio alcalde y cabeza de la candidatura socialista, Luis Felipe.

Este último no recogerá el acta de concejal y será reemplazado por Fernando García, número 11 de la lista. Luis Felipe, que anunció su marcha dos días después de perder las elecciones, ha señalado que "aunque de la política nadie se jubila nunca pero a veces hay que dar un paso a lado": "En este caso, a mí me tocaba darlo en el Ayuntamiento de Huesca para que nuevas personas configuren una alternativa de futuro para la ciudad; ese es el objetivo".

Luis Felipe ha manifestado que el próximo lunes se incorporará a su puesto de trabajo, en el área de Servicios Sociales. Regresa tras 20 años dedicado a la política institucional en la corporación oscense, nueve como alcalde y once como concejal, en el equipo de gobierno y en la oposición.

Según ha dicho, en estos 20 años ha habido "muchas experiencias, y todas te enseñan". "Me quedo con lo importante que es la democracia, que los ciudadanos decidan su gobierno local, que es la trinchera de la política", ha destacado. "A veces también es la más incomprendida por otras instancias institucionales, pero es la más enriquecedora y la que más cerca está del ciudadano: por ello agradezco la valentía de quien se pone en una lista municipal", ha apostillado.

Durante la sesión de este miércoles, conocida como 'pleno escoba', han aflorado muchas emociones, alguna lágrima, agradecimientos y dos reproches. A su término, Luis Felipe ha dicho que "ha sido una experiencia muy enriquecedora en el plano político y el personal". Ha incidido en que a los concejales y a los otros dos alcaldes, Fernando Elboj y Ana Alós, que ha conocido en este tiempo, "solo les ha guiado el interés por la ciudad". También ha deseado mucha suerte a la nueva corporación, recordando que "siempre que ha habido momentos complicados en la ciudad ha habido acuerdo político; se apartan las diferencias políticas y se suma en la misma dirección".

Guillermo Boix ha pedido al grupo del PP, que asumirá el mando municipal este sábado, que "gobierne para todas las 'Huescas' y tenga en cuenta la participación ciudadana". Su compañero de filas, Óscar Sipán, ha resaltado la cogobernanza que existió durante la pandemia "que fue un gran aprendizaje" y el apoyo de todos "durante la enfermedad de mi hija, que no olvidaré.

María José López ha sido muy breve en su despedida y José Luis Cadena (Cs) ha comentado que, tras ocho años en el Ayuntamiento está "orgulloso de lo que hemos hecho" y, que a la vez tenía un sentimiento "agridulce" por no haber podido hacer más". Enrique Novella, del mismo grupo, ha mostrado su agradecimiento al partido, a Luis Felipe, "por transmitirme parte de su experiencia, y Roberto Cacho (concejal de Medio Ambiente) por el trabajo que hemos desarrollado juntos".

Arturo Bierge, concejal desde hace 19 meses, ha agradecido a Luis Felipe la entrada en el gobierno municipal y ha deseado "suerte" a la corporación entrante. Antonia Alcalá (PP) ha señalado en durante los 14 años que ha estado en el plenario oscense ha habido "momentos muy buenos, difíciles y vergonzosos, como el voto en blanco, que tanto ha desprestigiado la política en general".

Por su parte, Gerardo Oliván (PP), ha apuntado que ha sido "un honor" trabajar por la ciudad durante 12 años" y ha subrayado que "ha habido cosas muy buenas y cosas malas". Según ha dicho "celebro que vuelva la honorabilidad a este ayuntamiento porque lo peor que hay en política es n saber o no poder explicar l que se hace y ese es un déficit que ha habido en este mandato" .

La concejala popular Nuria Grau ha agradecido a Ana Alós la "oportunidad" de formar parte de la corporación durante ocho años y aseguró que el nuevo equipo de gobierno "colocará a Huesca en el lugar que se merece"." Continuaré trabajando por la ciudad desde mi empresa y las asociaciones a las que pertenezco", ha añadido.

Desde el grupo del PSOE, Fernando Laborda, ha manifestado que estar en la corporación estos cuatro años ha sido "un orgullo y un aprendizaje" y ha destacado las dificultades sobrevenidas por la covid. "A los nuevos compañeros les deseo que haya un mandato constructivo que redunde en el bien de Huesca". La socialista María Rodrigo, después de tres mandatos municipales (dos en el equipo de gobierno) ha comenzado su despedida, pero las lágrimas han impedido sus palabras.