Ocho concejales de Huesca se van tras un mandato marcado por el voto en blanco y la covid

Dos del PSOE, tres del PP, otros dos de Cs y uno de Con Huesca Podemos Equo. Son los ocho concejales que dejarán el Ayuntamiento de la capital oscense a partir del 28 de mayo. Unos cambian de foro político, otros consideran que ha finalizado una etapa y algunos dejan paso a compañeros de partido. Todos han formado parte de una corporación que pasará a la historia por haberse enfrentado a la gestión de una pandemia y por ser el foco de atención de toda España el 15 de junio de 2019, cuando un voto en blanco que nadie asumió y que se atribuyó a los liberales dio a los socialistas la alcaldía, que se presumía iba a ser para los populares.

Los que se van suponen el 32% del pleno, formado por 25 ediles. María Rodrigo (PSOE) por decisión del partido, acaba una etapa de 12 años y comienza otra en las Cortes de Aragón, donde ya es vicepresidenta primera. "Entré con Luis Felipe (el alcalde y una de las personas de las que más he aprendido a nivel político) en 2011 y en la oposición", explica. Según dice, guarda especial recuerdo de su paso por Urbanismo, Servicios Generales y Fiestas.

María Rodrigo y Ana Loriente, en la presentación de los detalles del plan del carril bici de Huesca. Ayuntamiento de Huesca

El momento más duro de sus dos mandatos en el gobierno local es, sin duda, la pandemia, "que nos hizo superar un reto impensable". Pero incluso de ello saca algo positivo: la reacción de los ciudadanos y los trabajadores municipales. "Fue algo extraordinaria y todos, incluida la oposición, nos pusimos a remar hacia el mismo sitio", apostilla.

De su mismo grupo sale Fernando Laborda, responsable de Personal que recientemente ha lidiado con la primera huelga general en el Ayuntamiento. "Es difícil compaginar un trabajo tan exigente como una concejalía con otro empleo como el mío en la administración", señala. De estos cuatro años, destaca "la fortaleza y unión del equipo municipal para resolver situaciones adversas, como la gestión de la pandemia" y estas últimas semanas, "por el sabor a despedida y por no haber podido evitar la situación de conflictividad entre los trabajadores, a pesar de la voluntad negociadora que hemos mantenido".

Antonia Alcalá y Marta Escartín en un pleno municipal, en foto de archivo. Rafael Gobantes

Del PP se van tres ediles. Gerardo Oliván cree que después de 12 años "ya he cubierto una etapa": cuatro en gobierno, cuatro como portavoz en la oposición y otros tanto dedicado al ámbito provincial en la Diputación de Huesca. Según dice, uno de los días más importantes en este tiempo fue la puesta en marcha de la peatonalización del centro de la ciudad, "que ha supuesto una transformación del espacio público como no había habido en décadas en nuestra ciudad". El peor de los recuerdos para Oliván, número dos en la candidatura del PP a las Cortes de Aragón por Huesca, fue el día de la investidura de 2019. "Con ese voto en blanco de un tránsfuga que favoreció la alcaldía de Luis Felipe"

Antonia Alcalá entró en el Ayuntamiento en marzo de 2009. "Considero que es tiempo suficiente para cerrar esta etapa y dejar paso a personas nuevas", afirma. Durante este periodo, la actividad más intensa fue entre 2011 y 2015, cuando gobernó el PP. Su mayor satisfacción ha sido "formar del equipo que transformó la ciudad". Como día más aciago señala "el del famoso voto en blanco". Confiesa haber recibido alguna sugerencia para pasar a otro partido, pero se presenta como candidata popular en Yebra de Basa, donde ahora está empadronada.

Después de ocho años, Nuria Grau también deja la bancada popular y en la cuenta positiva se lleva las personas que ha conocido (compañeros de otros partidos, asociaciones, entidades sociales y empresariales...). En la negativa está "la cara que se nos quedó a todos con el voto en blanco". Deja el Ayuntamiento porque "gestionar una empresa no es fácil y en estos momentos inciertos requiere de más esfuerzo todavía".

El alcalde de Huesca, Luis Felipe, y el portavoz de Cs, José Luis Cadena, entrando al pleno del Ayuntamiento de Huesca donde se han aprobado los presupuestos para 2023. Javier Navarro

Del grupo de Cs (el apoyo del PSOE estos cuatro años) no queda nadie. María Eugenia Gabás se ha pasado a las filas del PAR y sus dos compañeros aparcan la actividad política. "La dedicación a un cargo público es absoluta, el desgaste es muy grande y ha llegado el momento de descansar y dedicarle más tiempo a mi familia", explica José Luis Cadena. En la columna del ‘haber’ anota a las buenas personas "y todo los que haces para mejorar Huesca". En la del ‘debe’ están los momentos de la pandemia: "Nos marcaron la vida, las relaciones, el miedo, la incertidumbre...".

Enrique Novella, que también ha sido vicepresidente de la Comarca Hoya de Huesca estos cuatro años, precisa que no se presenta estas elecciones porque "la coalición con un sucedáneo del PAR, antagónico al ideario de Cs, y el que no contaran con los afiliados me hizo tomar una decisión difícil pero acertada". De sus ocho años se lleva de bueno los Bonos Impulsa y "los pequeños gestos de los vecinos". Como malo, la pandemia: "Recuerdo cuando, al ser concejal, me preguntaban cómo iba la situación y no sabía que decir más allá de lo poco que conocíamos, pensé que les estaba fallando".

En primer término, los concejales Guillermo Boix y Óscar Sipán, de Podemos Equo, durante un pleno municipal. Rafael Gobantes

Óscar Sipán (Cambiar Huesca Podemos Equo) subraya que se marcha porque "el compromiso con quienes nos votaron fue de cuatro años". Sin dudar, afirma que lo mejor de este tiempo ha sido el trato humano del resto de compañeros y compañeras de la corporación: "En lo más crudo de la enfermedad de una de mis hijas recibí demostraciones de cariño que nunca olvidaré". Y lo peor, "la sombra de ese pacto invisible que fue el voto en blanco y que ha marcado el devenir municipal". "Cs le ha sacado las castañas del fuego al PSOE en su día a día con un pacto que fue bueno para los socialistas de Huesca pero no para la ciudad", precisa.