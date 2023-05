Huelga en el Ayuntamiento de Huesca: cierre de instalaciones deportivas y datos dispares de seguimiento

Los servicios municipales del Ayuntamiento de Huesca están viviendo este jueves la primera huelga de su historia convocada por los sindicatos CC. OO., CSL, CSIF, UGT y CGT en protesta por la falta de acuerdo para compensar la eliminación del plus de antigüedad a 330 de los más de 500 trabajadores del consistorio, tras ser declarado ilegal por la Cámara de Cuentas de Aragón. Una medida que les puede llegar a suponer una pérdida salarial de entre 20 y 140 euros al mes. Además, denuncian otra larga lista de recortes laborales en esta última legislatura.

Aunque el equipo de gobierno del PSOE había garantizado la apertura de todos los servicios municipales, lo cierto es que este jueves los usuarios de las instalaciones deportivas se han encontrado con que estaban cerradas, afectando a unos 3.000 usuarios, según los cálculos de los sindicatos. Estos han asegurado que por la mañana no han abierto ni el Complejo Deportivo San Jorge, ni la Ciudad Deportiva, ni la piscina climatizada Almériz. Al respecto, fuentes municipales han aclarado que en esas dos últimas instalaciones, los servicios mínimos decretados eran solo de mantenimiento. Y el personal de admisión, necesario para su apertura, ha secundado la huelga. Se espera que esta tarde tampoco abra la piscina del Parque.

La piscina Almériz de Huesca ha estado cerrada este jueves por la huelga de trabajadores del Ayuntamiento. Rubén Darío Núñez

Respecto a los datos de seguimiento del paro, han sido desiguales. Desde el equipo de gobierno del PSOE lo han cifrado en un 19%. Mientras, los sindicatos consideran que ha sido "muy alto", especialmente en servicios como las brigadas municipales o el personal del Patronato de Deportes. Y han recordado al respecto que servicios como la Policía Local no podía hacer huelga debido a los servicios mínimos decretados.

Este mediodía, un centenar de trabajadores se han concentrado a las puertas del Ayuntamiento y han protagonizado una sonora protesta con silbatos, bocinas y cencerros. Allí han leído un comunicado justificando su rechazo a la última propuesta presentada por el equipo de gobierno en la mesa de negociación del miércoles, y que tiene previsto llevar al próximo pleno, por ser "muy insuficiente".

Al respecto, han criticado que solo incluía al personal interino, dejando fuera a todos los fijos; no recogía que el complemento transitorio fuera no absorbible; tampoco incluía el reconocimiento del plus de antigüedad a aquellos trabajadores que aunque podrían haber ido a la estabilización y no lo habrían perdido, pasaron una oposición por turno libre y automáticamente les fue suprimido; y ni a aquellos trabajadores que estabilicen en otra categoría. Calculan que, en resumen, la propuesta excluía a 200 de los 330 afectados.

Pese a las duras acusaciones de "mentiroso" lanzadas contra el alcalde de Huesca, Luis Felipe, han vuelto a insistir en que están dispuestos a seguir negociando "para buscar acuerdos dignos que no dejen en la estacada a nadie como si de un daño colateral se tratara". "Solo pedimos mantener nuestros sueldos, no queremos perder más, porque ya hemos suficiente con la conciliación, los trienios, la falta de valoración, el premio de antigüedad, los expedientes disciplinarios y la falta total de voluntad real de negociación", han denunciado.

Y, por último, han animado a la ciudadanía a acudir también a la manifestación que saldrá a las 18.00 desde la plaza de Santo Domingo y recorrerá el Coso Bajo, Duquesa de Villahermosa, López Allué, Moya, Coso Alto, plaza de la Inmaculada, calle del Parque y plaza de Navarra.