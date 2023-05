Lorena Orduna: "Hablaremos con Vox, hemos de negociar y ver cómo queda todo en Huesca"

El día posterior a las elecciones del 28M, cuyo resultado convertirán el 17 de junio en alcaldesa de Huesca a Lorena Orduna, ha empezado como "una jornada normal" para la número 1 de lista municipal del PP. "La encuesta real fue ayer (el domingo) y estamos muy contentos y orgullosos porque creo que hemos hecho historia en la ciudad", ha manifestado este lunes.

Los populares han conseguido 12 concejales (tres más de los que tenía) y se han quedado a 179 votos de la mayoría absoluta en la corporación. "Creo el éxito real es de los oscenses, que son quienes nos han apoyado, han confiado en el proyecto que les hemos ido contando todos estos meses y en

Orduna será alcaldesa al encabezar la lista más votada, pero para gobernar necesitará de Vox, que ha pasado de uno a tres concejales en un plenario donde el PSOE, con sus 10 ediles, ha quedado como único representante del espectro político de la izquierda. "De momento no he hablado con ellos", ha señalado porque "todo esto es muy reciente".

En compañía del presidente provincial del PP, Gerardo Oliván, ha paseado por el centro de la ciudad y, en el camino, ha recibido los abrazos y felicitaciones de algunas personas. una de ella incluso le ha puesto deberes tras su vitoria electoral : "Ahora a trabajar".

Lorena Orduna ha apuntado que "por supuesto que vamos a hablar con Vox, que es la tercera fuerza más votada por los oscenses y tenemos que ponernos de acuerdo, negociar y ver cómo queda todo". Según ha dicho, "hoy he hecho vida normal, he llevado a mis hijos a colegio y ahora voy a hacer algunas entrevistas". "Voy a hablar con las otras dos fuerzas que van a estar en el ayuntamiento", ha añadido.

También ha afirmado que le gusta cumplir lo que dice y, por ello, entre las cuestiones que abordará con prioridad una vez que sea investida alcaldesa hay tres que resalta. "Le prometí a los oscenses que íbamos a acometer la reforma del carril bici, activando la Ponencia de Movilidad, que hablaríamos de participación, impulsando todos los consejos sectoriales que existen y los que queremos crear", ha dicho.

Además "tenemos el gran problema que hay en el ayuntamiento con la protesta, con el descontento de los trabajadores". Orduna ha subrayado que es algo que "tenemos que solucionar ya". En su opinión, no se puede entender que un ayuntamiento como el de Huesca "tenga más de 300 personas en esa situación porque debe tener a todo el personal ilusionado y con ganas de trabajar por su ciudad". "Lo primordial será hablar con todos ellos, negociar, arreglar las cosas y llegar a un consenso, que seguro que lo conseguimos. Yo me dejaré la piel, como he hecho en la campaña", ha aseverado.

La futura alcaldesa ha apuntado que "queda mucho trabajo por delante" y ha mostrado su satisfacción porque este puede desarrollarse desde "un ayuntamiento consolidado, con la Diputación Provincial y el Gobierno de Aragón en la misma línea".

Otra cuestión que la esperan en el despacho de alcaldía es la de ultimar las Fiestas de San Lorenzo, que se celebran en Huesca del 9 al 15 de agosto. "Como en todo lo demás, veremos que hay ya preparado y contratado", ha indicado. Según ha manifestado, el PP hablará con las peñas y con agentes culturales y "partiendo de lo que ya hay veremos qué podemos hacer para que tengamos las mejores fiestas posibles".