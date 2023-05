El PP de Huesca celebra los resultados: "Mi eslogan, Lorena tiene un plan, ha funcionado"

"Nuestro proyecto ha calado en Huesca. El eslogan Lorena tiene un plan ha funcionado muy bien porque realmente queremos dinamizar la ciudad". Lorena Orduna, la candidata del PP recordaba anoche su lema de campaña, que ha sido un éxito a tenor de los resultados, mientras disfrutaba de la victoria en la sede del partido rodeada de compañeros y familiares, entre ellos sus hijos, con una sonrisa de oreja a oreja y muy emocionada.

Se mostraba satisfecha de haber podido "diagnosticar los problemas reales de la ciudad junto con los oscenses que se han acercado a nosotros estos días". Rozando la mayoría absoluta y sin tener que pactar para ser investida, aseguró que las sensaciones en campaña "eran muy positivas y ya notábamos los aires de cambio". "He contado con un equipo y un proyecto en el que los oscenses han creído, y hemos pisado la calle a tope", añadió.

Y pese a no necesitar a los tres ediles de la extrema derecha para coger la vara de mando, al ser la lista más votada, sí deberá apoyarse en Vox, por ejemplo, para sacar adelante los presupuestos. "Practicaré lo que todos estos meses he dicho: consenso y diálogo", concluyó.

En la sede socialista las primeras palabras de su rival, Luis Felipe, fueron para felicitarla. "En democracia, unas veces se gana y otras se pierde y la ciudadanía oscense ha dado esta vez el triunfo al PP, al que felicito por esta victoria democrática, y a la extrema derecha de Vox por haber conseguido aumentar su representación".

Así inició su valoración el candidato del PSOE, que no podrá revalidar la alcaldía pese a sumar el mismo número de concejales que tenía en este mandato (10). Y es que no cuenta con ningún grupo con el que apoyarse después de que la división de la izquierda haya ‘tirado’ 4.300 votos, "que no van a tener ninguna representación y eso lógicamente también influye", lamentó. No obstante, incidió asimismo en que Huesca "no ha sido la única ciudad con un vuelco electoral".

Sobre su futuro, Luis Felipe no fue tajante y dejó la decisión de continuar o no en manos de su partido y de sus compañeros. "Toca reflexionar", dijo, aunque recordó que cuando él perdió las elecciones en 2011, se quedó en la oposición y cuatro años después volvió a ser alcalde.

Y respecto a su campaña, reconoció que no ha logrado atraer al voto moderado que buscaba, "no por estrategia ni táctica política, sino porque yo soy así y era un planteamiento personal que conocía la dirección de mi partido, porque no iba a pactar ni con Podemos ni con Cambiar para acceder a la alcaldía", subrayó.

