Vox Huesca avisa de que no venderá sus votos al gobierno local del PP "a cualquier precio"

Antonio Laborda, portavoz de Vox en Huesca, ha manifestado que su formación ha entrado en las instituciones para ofrecer una alternativa a las políticas de izquierda "y hemos tenido la mano para ello, pero de momento no se nos ha escuchado". Tras confirmar el PP, la lista más votada en las elecciones locales del 28/M que no se reunirá con esta formación antes de la investidura de Lorena Orduna como alcaldesa (el próximo día 17), el concejal ha mostrado su sorpresa.

"En un principio, dijeron que sí, que hablarían con nosotros, y ahora dicen que no... No entendemos su postura pero nosotros siempre estamos dispuesto a dialogar", ha precisado el concejal de Vox, que en estos último comicios ha triplicado su presencia en la corporación oscense, pasando de uno a tres ediles.

Durante los próximos cuatro años, en el Ayuntamiento de Huesca solo habrá tres grupos políticos: el PP, con 12 concejales (a uno de la mayoría absoluta); el PSOE, que con 10 ediles (los mismos que en 2019) tiene que ceder el gobierno municipal, y Vox, con tres representantes.

Lorena Orduna, alcaldesa electa, puede proclamarse sin el apoyo de Vox, ya que encabeza la candidatura más votada. Así está previsto que suceda. de momento, parece que el PP está dispuesto a gobernar en solitario llegando a acuerdos puntuales con Vox a la hora de aprobar las ordenanzas fiscales y los presupuestos.

Laborda ha indicado que para el día de la investidura su partido no planteado ni decidido nada todavía, "pero si el PP no se ha reunido con nosotros es posible que nos votemos a nosotros mismos", ha aventurado. Sí ha dejado claro que le deben "un respeto máximo" a quienes les han respaldado "y los votos de Vox, no los vamos a regalar a ningún otro partido".

Ante lo que pudiera pasar el día de la constitución del nuevo Ayuntamiento, el portavoz de Vox ha subrayado que "solo caben acuerdos con el PP, no con el PSOE". A pesar del silencio de los populares, Laborda sigue pensando que el acuerdo de la Comunidad Castilla-León "sigue siendo una posibilidad" porque "ahí ha funcionado y que se podría replicar en Huesca".

Según ha dicho, Vox sigue "pensando lo mismo que hemos mantenido en estos últimos cuatro años y durante la campaña electoral". "Tenemos nuestro programa, nuestro valores e identidad y los vamos a defender tanto en las ordenanzas como en los presupuestos", ha apostillado. Dejando una puerta abierta para los acuerdos, Antonio Laborda ha señalado que su grupo municipal "siempre trabajará en positivo", pero "no vamos a defraudar a nuestros votantes y no venderemos nuestros votos a cualquier precio", ha avisado.