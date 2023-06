Vox y sus "líneas verdes" en Huesca: "Con nosotros no va a haber el festival Periferias"

Fermín Civiac, el presidente de Vox en Huesca, ha lanzado un claro mensaje al PP si quiere contar con su apoyo para alcanzar la alcaldía en el Ayuntamiento de Huesca. Y para ello revela una de las exigencias: suprimir el festival multidisciplinar Periferias, que alcanza las 22 ediciones celebradas, la última en octubre del año pasado.

El máximo dirigente de Vox utilizó los micrófonos de Es Radio para conminar a la popular Lorena Orduna a terminar con este proyecto cultural que alcanza tanto a la música, el cine, la danza, el teatro, la moda, las artes plásticas y la literatura.

"Yo quería decir una cosa que también es un clásico de las elecciones, que son las líneas rojas. Ahí salió el (sic) Guitarte de Aragón Existe diciendo 'nuestras líneas rojas son no pactar con Vox'. Frente a esas líneas rojas nosotros respondemos con nuestras líneas verdes. Una de nuestras líneas verdes es que no va a haber Periferias. Eso es una línea verde. ¡No va a haber Periferias! El que prometa que va a ampliar Periferias tiene que tener muy seguro de que va a tener 13 concejales. Si no, es una promesa vacía, una promesa inane. Nosotros no engañamos a nadie porque siempre hablamos claro", apuntó Civiac.

Y, posteriormente, Vox Huesca ha publicado en su cuenta de Twitter un mensaje completando y endureciendo todavía más este discurso: "Vox Huesca no tiene líneas rojas, pero sí líneas verdes. Una de ellas es el festival Periferias, que sólo sirve para regar a culturetas progres con cientos de miles de euros. Quién quiera gobernar con nosotros, deberá ponerle fin a este despilfarro".

Cabe recordar que en las elecciones municipales del pasado domingo el PP consiguió 12 concejales, el PSOE 10 y Vox 3. La mayoría absoluta está fijada en 13, por lo que puede ser necesario el apoyo de la formación de Santiago Abascal.