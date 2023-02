El CCPA de Canfranc, una herramienta “clave” para mejorar la cooperación internacional en materia de seguridad

El Centro de Cooperación Policial y Aduanera (CCPA) de Canfranc celebra su 20 aniversario con un acto al que ha asistido el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, además de otras autoridades españolas y francesas. De los cuatro centros de coordinación policial y aduanera que existen junto con Francia, el de Canfranc es el único que se encuentra en territorio español, y por ello, ha servido en numerosas ocasiones “como laboratorio de ideas y proyectos piloto” en la coordinación bilateral y ha albergado iniciativas pioneras, como el sistema Siena, por el que se comparte información relevante respecto a investigaciones policiales conjuntas entre distintos estados de la Unión Europea. En el CCPA trabajan 44 personas españolas y francesas, entre las que se encuentran 13 agentes de la Policía Nacional, 12 de la Guardia Civil y 6 de la Agencia Tributaria (aduanas). El resto son sus homólogos franceses.

“Los CCPA nacieron para combatir la delincuencia transfronteriza y el tráfico ilícito de mercancías y hoy son una herramienta clave para mejorar la cooperación internacional en materia de seguridad y lucha contra el crimen”, ha señalado el secretario de Estado. El caso más notorio fue la puesta en marcha de la plataforma Siena, que permite el intercambio rápido y seguro de información operativa y estratégica entre los Estados miembros de la UE, y cuyas pruebas se iniciaron en 2017 en Canfranc.

Igualmente, se ha puesto en valor la “eficacia operativa” y la cooperación policial promovida desde el CCPA de Canfranc, que en 2022 ha hecho posible 2.071 controles de carretera, 234 controles fronterizos y ocho operaciones conjuntas. En el conjunto de los CCPA hispano-franceses, en el último año se gestionaron más de 40.000 intercambios y comunicaciones de información, lo que supuso un incremento del 30 por ciento en la actividad respecto a 2021.

En este sentido, el secretario de Estado ha señalado que el incremento de la actividad no se debe a que existan más problemas, sino que “venimos de meses de pandemia, donde no hubo normalidad completa e incluso en 2021 existían restricciones”. Además “desde el Ministerio del Interior español y francés se ha querido potenciar la figura de estos centros, sobre todo porque no deben servir sólo para resolver incidencias, sino como centros en los que se pueda acumular información relevante para los cuerpos y fuerzas de seguridad de cada uno de los países a la hora de realizar su trabajo diario”.

La importancia real de estos centros reside “en la convivencia de nuestros agentes con sus homólogos franceses, y permite que frente a las incidencias que se produzcan podamos dar una respuesta rápida, eficaz y completa, y sobre todo para trabajar conjuntamente en la lucha contra el crimen transfronterizo y la migración irregular, pero no contra las personas, contra las mafias que trafican con personas”, ha añadido.

El secretario de Estado de Seguridad ha avanzado que el refuerzo de la cooperación policial, a través de la interoperabilidad y el intercambio de información, será uno de los cinco ejes estratégicos del Ministerio del Interior durante la presidencia de turno de la Unión Europea que España asumirá en el segundo semestre del año. A este respecto, Rafael Pérez ha adelantado el compromiso del Gobierno para coorganizar la conferencia europea anual de los Centros de Cooperación Policial y Aduanera, que tendrá lugar en la ciudad de Santander el próximo mes de septiembre.

Respecto a las operaciones realizadas en 2023, el inspector Raúl Borque, coordinador español del CCPA, ha destacado los controles mixtos realizados en los valles del Aspe, Aragón y Bielsa, así como interceptar un vehículo que transportaba una gran cantidad de droga, “el conductor huyó y a través de este centro, se consiguió identificar a la persona y detenerla”.

El acto celebrado en el centro de Canfranc ha estado presidido por el secretario de Estado de Seguridad y el director del gabinete del prefecto de la Región de Pirineos Atlánticos, Vincent Bernard-Lafoucrière. Además de los discursos, se ha descubierto una placa con motivo del 20 aniversario. Han asistido también, entre otras autoridades, la delegada del Gobierno en Aragón, Rosa María Serrano; la subdelegada del Gobierno en Huesca, Silvia Salazar; el alcalde de Canfranc-Estación, Fernando Sánchez; la subprefecta del distrito francés de Oloron-Sainte-Marie, Anna Nguyen; el presidente de la comunidad Haut Béarn, Bernard Uthurry; y el alcalde de Urdos, Jacques Marquez.

El centro de Canfranc

El Centro de Cooperación Policial y Aduanera de Canfranc–Somport–Urdos fue el primero de los centros que se constituyeron en España tras el Convenio de Cooperación Transfronteriza en materia Policial y Aduanera entre el Reino de España y la República Francesa, firmado ad referéndum, en Blois, el 7 de julio de 1998.

Los CCPA nacieron de la transformación de las antiguas comisarías conjuntas para adaptarse al nuevo espacio de seguridad europeo. Desde su creación se han convertido en una de las principales herramientas de la cooperación policial internacional del Ministerio del Interior, actuando como centros de intercambio permanente de información y realizando funciones operativas en apoyo a unidades policiales españolas y francesas.