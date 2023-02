Robres reparte 250 roscones entre sus vecinos por San Blas

Durante la pandemia, y ante la obligada suspensión de los festejos, el Ayuntamiento de Robres decidió repartir un roscón por casa con el fin de que sus vecinos pudieran compartir al menos un mismo postre y sentirse de alguna forma unidos en el día de San Blas. La iniciativa gustó y por ello, aún recuperada la normalidad, el consistorio ha optado por mantenerla. En total, han repartido este viernes 250 dulces casa por casa y de ellos, 75 esconden premio.

Medio cordero, aceite o vino están entre las sorpresas escondidas en los roscones. También hay vales para consumir en los establecimientos y comercios locales, según ha explicado la alcaldesa del municipio, Olga Brosed, que ha sido una de las encargadas del reparto.

Después del parón, la primera edil asegura que "había muchas ganas de volvernos a juntar y disfrutar". "Se trata de una celebración muy especial. A diferencia de las fiestas de verano, son días familiares, donde nos juntamos los del pueblo y reforzamos nuestros lazos de unión", ha subrayado.

La jornada ha incluido además la tradicional misa en la ermita de San Blas. Al finalizar, ha habido reparto de magdalenas bendecidas y después, migas. A cargo de la tradicional elaboración, ha vuelto a estar Manolo Brosed.

Reparto de migas en Robres P.P.A.

Dentro de los asistentes, ha habido muchos hijos del pueblo, que un día tuvieron que salir fuera, pero que mantienen sus lazos de unión con la localidad. Alejandro Biarge, vecino de Zaragoza, nunca falta a su cita con San Blas. "Me tira el pueblo. Y por ello, y por una promesa que hice a los 16 años, siempre vengo en esta fecha. Me permite echar una charrada con los amigos y reencontrarme con mucha gente; me carga las pilas", ha confesado.

Aniceto Serrano, vecino de Huesca, es otro de los fieles a San Blas. "Me gusta mucho este día, juntarme con la gente y seguir la pista de las nuevas generaciones", señala. Desde algo más cerca, viene cada año Tere Hurtado, vecina de Grañén, que ha disfrutado de la jornada junto a su cuñada, Pilarín Gross. "Me gusta San Blas; es un día bonito, de tradición y convivencia", ha indicado.

Las fiestas se alargarán hasta el próximo domingo, con actuaciones musicales, actos infantiles y sesiones de baile. Dentro del programa, destacan el teatro infantil de sombras ‘A contraluz’ y la actuación del grupo Pagaginni.